Se compara con Haaland, rechazó a Brasil por la Selección Argentina y sueña con jugar en el Santos de Neymar

El scouting de la Selección Argentina ya dejó en claro que no conoce fronteras. Primero lo demostró con los europibes. Y ahora lo reafirma en Sudamérica: Ignacio Pereira Salmón, el diamante en bruto de 15 años nacido en Chaco pero formado en Brasil, que también es tentado con fervor por la Verdeamarela. Pero la batalla empieza a teñirse de albiceleste: fue citado al Sub 15 argentino con el cartel de promesa, con vistas a la Liga Evolución, el certamen que se disputará en Paraguay entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre.

Se trata de la actual figura indiscutida de las inferiores de Santos. Allí, su expectativa crece partido a partido a base de goles, para que, poco a poco, su prematura historia marcada por raíces mixtas empiece a tomar forma. Es que su madre es oriunda de Chaco, mientras que su padre es brasileño. Ambos se conocieron y se casaron en Argentina, donde concibieron a Ignacio, pero poco después se trasladaron a Porto Alegre. Una vez asentados, con apenas cinco años, el pequeño comenzó a tomar contacto con una pelota gracias a su hermano mayor.

La familia poco tardó en notar el talento innato del chico con el balón e inmediatamente el chico dijo presente en un club de fútbol sala. Aunque poco duraría: a los nueve años se ganó un lugar en las inferiores de Gremio. Más tarde vistió durante seis meses la camiseta de Juventude. Hasta que se topó con lo que parece ser su lugar en el mundo: Santos, el histórico club paulista que vio brillar a Pelé y Neymar, donde le ofrecieron continuar su formación profesional.

La confianza en el proyecto Peixe fue total. Al punto que la familia entera se mudó a Sao Paulo para acompañarlo. Y los frutos no tardaron en verse: Ignacio, con tan solo 13 años firmó su primer contrato de formación, con vigencia hasta febrero de 2027. En simultáneo, así como los dirigentes intentaban blindar a su joya de cualquier pretendiente con el deseo de estar construyendo al nuevo socio de Neymar, los ojeadores de talentos de la Selección de Brasil no tardó en llamarlo.

Salmón durante la firma de su contrato de formación con Santos (@ignaciopereira_10).

En principio, supo atenderle el teléfono a la Canarinha para vestir su camiseta. Sin embargo, Argentina no perdió las esperanzas, sacó provecho de la sangre que el pibe heredó de su madre y, por el momento, estaría llevando la delantera en la carrera.

El primero paso a su favor lo dio en el mes de agosto, en lo que fue su primera citación con el combinado campeón del mundo. En aquella oportunidad logró ser titular en una victoria 1-0 frente a Uruguay en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Aunque, por el momento, la decisión final por una o por otra no estaría definida.

La imagen con la que Salmón anunció su primera convocatoria a la Sub 15 (@ignaciopereira_10).

“Me sentiría orgulloso de representar a cualquiera de los dos. Ambos son parte de mi historia y de la de mi familia, y son igual de importantes en el mundo del fútbol”, expresó en su momento. Lo cierto es que las puertas de las dos potencias están más que abiertas, mientras en Santos sueñan con tener en sus manos a una de las grandes apuestas del fútbol sudamericano.

Cómo juega Ignacio Pereira Salmón

Con Erling Haaland como máximo referente en su posición, casualidad o no, Salmón se destaca por su capacidad para manejar ambas piernas, su potencia física y su buen juego aéreo lo convirtieron rápidamente en un delantero difícil de marcar. “Juego como atacante, y soy bastante técnico a la hora de elaborar los ataques y posicionarme. Pateo con las dos piernas, considero que cabeceo bien y que tengo una composición física importante para mi edad”, explicó en diálogo con Diario Norte.

Los números respaldan esa confianza. En 2023 fue goleador de la Sub-13 de Santos con 15 tantos, quedando además como segundo máximo artillero del torneo. En 2024 mantuvo la racha goleadora y volvió a destacarse como pieza clave de su categoría. Estas actuaciones ya encendieron las alarmas tanto de la AFA como de la Confederación Brasileña de Fútbol.

