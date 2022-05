Se viene la Finalissima. Italia y Argentina estarán frente a frente. Y aunque Lionel Scaloni se ilusiona con conseguir un nuevo título con la Selección Argentina, mantiene los pies sobre la tierra: "Lógicamente que nos gustaría ganar, es un trofeo, un título, pero lo más importante es el objetivo trazado hasta noviembre. Seguir con la línea de juego. Jugar con esta camiseta siempre implica jugar de igual a igual y competir al máximo, independientemente de si ganamos o no".

En la conferencia de prensa previa a la gran final con Italia, Scaloni fue cauto y demostró que el gran objetivo de este grupo está en Qatar: "Me gusta hablar y transmitir a todos. Lo importante acá es no sentirse invencible o no creerse invencibles. Sentirse un buen equipo, que somos los campeones, está bueno que la gente piense que somos campeones, que se disfrute lo que consiguió, pero el camino sigue...".

Lionel Scaloni, con los pies sobre la tierra y la idea de "no dormirse"

"No podemos dormirnos en que somos campeones. Los jugadores saben que no se pueden dormir en eso. Si en algún momento llegamos a perder no pasa nada. Es lo que realmente a mí me tiene intrigado. Está todo tan bien que como entrenador tengo que alertar a mis jugadores que hay que seguir compitiendo, que no hay otra", continuó el DT de la Albiceleste.

Igualmente, no dejó de lado la emotividad: "Que la gente cante el 'dale campeón' es emocionante". Y rápidamente retomó su idea principal: "Pero que nadie se relaje, que todo el mundo siga tirando para adelante y pensando que no somos invencibles. Debemos creer en que podemos competir con cualquiera pero sin confiarnos en nada, en lo más mínimo".

Lionel Scaloni y los elogios para Italia: "Hace bien lo que quiere"

A la hora de hablar del rival, el nacido en Pujato no se guardó los elogios: "Italia inmerecidamente se quedó afuera del Mundial. Hace bien lo que quiere, estamos hablando de la ganadora de la Eurocopa... Desde mi punto de vista se quedó afuera por aspectos que solo en el fútbol se dan. La pelota no entró". Además, veneró a Roberto Mancini: "El entrenador le ha dado una identidad que hace años no tenía".

Por último, el DT de la Selección Argentina imaginó la gran final en Wembley: "Más allá de todo lo que es el fútbol italiano respecto a táctica y estrategia, ha pensado mucho más en el arco de enfrente con Mancini. Vamos a preparar el partido para poder hacerle daño. No será diferente a lo que venimos haciendo. Será un duelo con dos selecciones que harán lo que vienen haciendo".