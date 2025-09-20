Andre Agassi se rindió ante Carlos Alcaraz y lo comparó con Federer, Nadal y Djokovic: “Extraordinario”

Si hay una voz autorizada en el mundo del tenis, es la de Andre Agassi. El ex número uno del mundo y ganador de 8 Grand Slam, se encargó de enaltecer la figura de Carlos Alcaraz, debido a su increíble presente y sus múltiples logros a su corta edad. Tales fueron los elogios, que lo comparó con los tres mejores de todos los tiempos: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Para esta edición de la Laver Cup, el estadounidense es el capitán del Team Resto del Mundo, por lo que está en la vereda opuesta al joven español. En ese contexto, se tomó unos segundos para resaltar lo hecho por el oriundo de Murcia a sus 22 años y decidió equipararlos ni más ni menos que con el mítico y siempre recordado Big Three, que llevó la competitividad del deporte a un nivel único.

Lo cierto es que Agassi no tardó en hacer un breve análisis utilizando a los astros del tenis como ejemplo, en el que destacó que Alcaraz es la mezcla de ellos tres. En cuanto a Nadal, manifestó: “La velocidad que puede imprimir a la pelota”. Luego, sobre los crack restantes, el histórico norteamericano añadió: “La defensa que tiene como Novak y el tacto que tiene como Federer”.

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic durante la Laver Cup 2022. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón de cuatro ediciones del Australian Open amplió su discurso al respecto. “No hay ningún lugar del mundo al que vaya en el que no sea el favorito del público. Y por razones obvias. Lo que ha aportado al juego es una mezcla de la última generación que tuvimos“, insistió una vez más sobre la comparación.

Para completar con sus declaraciones en esta sintonía, Andre hizo referencia específicamente en Nole. “Sé que Novak sigue jugando, pero Carlos es como una combinación de todos ellos en uno“, sostuvo en primera instancia. Algunos pocos segundos más tarde, Agassi también se tomó el tiempo y agregó: “Ver eso en una sola persona en una pista de tenis es extraordinario”.

Carlos Alcaraz, del Team Europa y Andre Agassi, del Team Resto del Mundo en la Laver Cup 2025. (Getty Images)

Los logros de Carlos Alcaraz, a sus 22 años

Con solamente 22 años de edad, Carlos Alcaraz tiene una inmensidad de logros individuales. Además de ser el número uno del mundo, ya ganó 6 Grand Slam (2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 Abierto de Estados Unidos) y tiene en su poder una medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de París 2024. A su vez, rompió un sinfín de récords por conquistas a su muy corta edad.

