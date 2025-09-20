Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles

Este sábado y en una nueva fecha del campeonato doméstico, Cristiano Ronaldo anotó por duplicado en la abultada victoria de Al Nassr por 5-1 ante Al Riyadh. Con estas dos nuevas anotaciones que sumó, está cada vez más cerca de conseguir el hito jamás alcanzado en la historia del fútbol: los 1.000 goles. Sin embargo, Lionel Messi no se aleja demasiado y lo persigue bien de cerca.

De más está decir la capacidad goleadora que tienen ambos genios que desde hace dos décadas se mantienen en lo más alto y continúan deslumbrando a todos con más logros individuales. El próximo reto ya es una realidad y es entrar, una vez más, en los libros grandes del deporte al llegar a una marca que todavía nadie pudo tener en su palmarés personal. Sí, un millar de gritos.

Lo cierto es que en la actualidad, siguen demostrando su calidad. En lo que va del 2025, Ronaldo lleva 29 goles convertidos entre lo hecho con las camisetas de Al Nassr y Portugal. Por otro lado y sumando lo realizado con Inter Miami y la Selección Argentina, Messi acumula 30 tantos en el año. Esto es solo una prueba más de que, a pesar de sus 40 y 38 años respectivamente, siguen vigentes.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, astros del fútbol.

Ahora que Cristiano volvió a anotar por duplicado en Arabia Saudita, la disputa por llegar a los 1.000 goles sufrió una nueva actualización y se acercó considerablemente. Si bien Lionel no afloja en Estados Unidos y mantiene un buen ritmo de anotaciones, el crack portugués le saca una sutil distancia aunque el argentino lo sigue de cerca en la lucha que mantiene en vilo al fútbol.

Cristiano Ronaldo y Messi, camino a los 1.000 goles

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 945 goles convertidos y está a solamente 55 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 880 goles y se encuentra a 65 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 120 conversiones.

