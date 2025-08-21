Se sorteó el cuadro principal del US Open 2025: rivales confirmados para Djokovic, Sinner y Alcaráz

El 2025 ha sido un extraordinario año para el Tenis y llegó la hora de que Flushing Meadows y el Arthur Ashe se vistan de gala para recibir el US Open 2025, que si bien ya comenzó con sus preliminares y el torneo de dobles mixtos, hoy vio cómo se sorteaba el cuadro principal del torneo individual masculino.

Jannik Sinner (1), Carlos Alcaráz (2), Alexander Zverev (3) y Taylor Fritz (4) serán los principales cabezas de serie, aunque el US Open 2025 también contará con la presencia cuatro veces campeón, Novak Djokovic, que será el séptimo cabeza de serie y estará en el cuadro de Fritz, si se divide el cuadro en cuatro sectores.

Sinner, vigente campeón del torneo, iniciará la defensa del título enfrentando al checo Vít Kopřiva, Nº87 del Ranking ATP. Por su lado del cuadro también están Jack Draper, el italiano Musetti, Paul, Bublik y Shapovalov. Alexander Zverev lo espera en la otra parte del cuadro superior, y su campaña inicia contra el chileno Alejandro Tabilo. Su parte del cuadro también tiene a Alex De Minaur, a Rublev, Tsitsipas, Khachanov, Bautista Agut y Francisco Cerúndolo.

La parte superior del cuadro del US Open

Para Alcaraz, que si gana el US Open volverá a ser el Nº1 del Ranking ATP, la tarea comenzará contra el local Reilly Opelka, un rival peligroso ya que llegó a estar 17 del mundo. El gigante de 2,11 es local, y destacó venciendo a Djokovic en enero. Ben Shelton, Casper Ruud y Daniil Medvedev son otros tenistas de renombre que van por su lado del cuadro. También los argentinos Mariano Navone, Tomas Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli podrían ser sus rivales.

Fritz y Djokovic son sus principales rivales pensando en una semifinal, puesto que también están en la parte inferior del cuadro. El último finalista irá contra el Wild Card Emilio Nava, y Nole tendrá como rival otro local, Learner Tien.

La parte inferior del cuadro del US Open

Los argentinos en el US Open 2025

Dentro de lo que respecta al torneo masculino, hay seis argentinos dentro del cuadro principal: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli. Todos ellos ya tienen definido su inicio en el US Open 2025

Fran Cerúndolo enfrentará al italiano Matteo Arnaldi, Fran Comesaña tendrá como rival al local Alex Michelsen, Seba Báez jugará contra un rival proveniente del cuadro clasificatorio y Mariano Navone intentará volver a vencer a Marcos Giron, a quien venció un par de días atrás en Winston. Quienes no tuvieron buena fortuna fueron Etcheverry y Ugo Carabelli, pues se eliminarán entre ellos en primera ronda.

Primera Ronda US Open para los argentinos

Francisco Cerúndolo (19) vs. Matteo Arnaldi

Francisco Comesaña vs. Alex Michelsen (28)

Sebastián Báez vs. ???

Mariano Navone vs. Marcos Giron

Camilo Ugo Carabelli vs. Tomás Etcheverry

El cuadro clasificatorio

Varios otros argentinos viajaron a Estados Unidos para probar suerte en el US Open y ver si lograban ganar tres partidos para entrar en el cuadro principal. Algunos ya quedaron en el camino, otros siguen con vida y persiguiendo esa posibilidad.

Andrea Collarini venció a Choinski en primera ronda y será rival de Krueger, verdugo de Rodríguez Taverna. Thiago Tirante le ganó a Jack Kennedy y enfrentará al húngaro Zsombor Piros, Román Burruchaga le ganó a Engel y será rival del japonés Mochizuki, Marcos Trugelliti le gano a Eubanks y va contra Garin y Federico Gomez le ganó a Klein, para avanzar contra el italiano Cina.

Santiago Rodríguez Taverna, Juan Pablo Ficovich, Juan Manuel Cerúndolo, Facundo Bagnis y Alex Barrena son quienes ya quedaron sin chances de entrar al cuadro principal.