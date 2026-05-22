Los 12 tenistas argentinos que jugarán el cuadro principal de Roland Garros: rivales, fechas y horarios de sus partidos de primera ronda

Desde el domingo comenzará la acción para la Legión Argentina en el segundo Grand Slam del año. Ya hay una presencia asegurada en segunda ronda.

El cuadro principal de la edición 2026 de Roland Garros contará con un total de 12 singlistas argentinos, 11 de los cuales habían asegurado su clasificación por ranking y el restante, Facundo Díaz Acosta, que accedió después de ganar sus tres partidos de la clasificación.

Tomás Etcheverry fue quien comenzó la semana como el mejor ranqueado de la legión masculina, en el puesto número 25, aunque cuando la ATP actualice su clasificación volverá a ser Francisco Cerúndolo, actualmente en el puesto 27, quien volverá a ostentar ese lugar de privilegio.

Solana Sierra será la única representante del tenis argentino en el cuadro femenino y llega al torneo a dos puestos del mejor ranking de toda su carrera profesional, ya que sus buenas actuaciones en los torneos WTA 1000 de Madrid y Roma le permitieron escalar al puesto 64.

Además de Etcheverry y Francisco Cerúndolo, los argentinos en el cuadro masculino de Roland Garros son Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Román Andrés Burruchaga, Facundo Díaz Acosta, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Agustín Tirante y Marco Trungelliti.

Tomi Etchevvery ocupa el puesto 25 del Ranking ATP.

El sorteo de la primera ronda de Roland Garros ya garantizó una presencia argentina en segunda ronda, porque en el estreno se enfrentarán Sebastián Báez, número 62 del mundo, y Román Andrés Burruchaga, que ocupa el puesto 66 del Ranking ATP.

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Rivales, días y horarios de los tenistas argentinos en primera ronda

CUADRO MASCULINO

Domingo 24 de mayo

Thiago Tirante vs. Pablo Llamas Ruíz (España) – 6.00 AM – Cancha 13

Marco Trungelliti vs. Kyrian Jacquet (Francia) – No antes de 7.10 AM – Cancha 6

Tomás Etcheverry vs. Nuno Borges (Portugal) – No antes de las 7.40 AM – Cancha 13

Lunes 25 de mayo

Francisco Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp (Países Bajos) – A definir

Juan Manuel Cerúndolo vs. Jacob Fearnley (Reino Unido) – A definir

Francisco Comesaña vs. Ethan Quinn (EEUU) – A definir

Mariano Navone vs. Jenson Brooksby (EEUU) – A definir

Sebastián Báez vs. Román Andrés Burruchaga – A definir

Francisco Ugo Carabelli vs. Emilio Nava (EEUU) – A definir

Facundo Díaz Acosta vs. Zhang Zhizhen (China) – A Definir

CUADRO FEMENINO

Solana Sierra vs. Emma Raducanu (Reino Unido) – No antes de 9.20 AM – Cancha 13