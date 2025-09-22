Sebastián Báez eligió al mejor tenista de la historia entre Federer, Djokovic y Nadal: “Le da un brillo totalmente distinto”

Los años pasan, pero el debate sobre quién es el mejor tenista de la historia nunca pierde vigencia. En ese sentido, cada vez son más las figuras del mundo de la raqueta que, con el correr del tiempo, se animar a dar su opinión. Y el último en hacerlo fue el argentino Sebastián Báez, número 41 del ranking ATP.

A través de una entrevista con Clank!, y en la antesala a lo que será su enfrentamiento con Carlos Alcaraz en la primera ronda del ATP 500 de Tokio, el bonaerense de 24 años se sumó a la discusión de una manera particular: dividió las estadísticas de su tenista favorito, por lo que se animó a lanzar dos nombres sobre la mesa.

“Para mí (la elección del jugador) pasa por un tema de favoritismo y de gustos personales, más allá de los números. Porque si bien los números te marcan un montón de cosas, que para mí no hay ningún tipo de discusión que es (Novak) Djokovic, por tema de gustos para mí siempre va a ser Roger (Federer)”, soltó Báez, dejando en lo más alto a dos integrantes del recordado Big 3.

Y con su fanatismo declarado por el suizo, justificó: “Por la calidad de juego, por como era, como se comportaba, por como mostraba el tenis. Lo hacía de una manera elegante. Era verlo y decir: ‘El tenis es fácil’. Porque te lo hacía ver fácil, verlo con esa clase le da un brillo totalmente distinto“.

Sin embargo, dio marcha atrás y tampoco se olvidó de destacar lo conseguido por Nole. “Obviamente una persona que juega al tenis te dice: ‘Djokovic, lo que logró, viniendo de la etapa de Federer y Nadal, no tiene explicación’. Porque son extraterrestres. Pero, saliendo de esa base, para mí por gusto personal, (el mejor) lo va a ser Roger“, cerró Báez, dándole una breve participación en el debate a Rafa.

Los números de Djokovic y Federer en su carrera

Siguiendo el punto de análisis del argentino, la leyenda serbia se impone ante Federer en cada registro de la historia del tenis: es el jugador con más títulos de Grand Slam (24), habiendo conquistado tres de cada uno, sumado a que posee el récord de más semanas como número 1 del mundo (379), más Masters 1000 (40) y el único en haber ganado los nueve trofeos de dicha categoría. Además, domina el historial contra sus rivales más grandes, Federer y Nadal.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, Su Majestad, con 20 Grand Slams en la espalda, aún supera en dos aspectos a Nole: el récord de más semanas consecutivas como número 1 del ranking ATP (237) y la cantidad de títulos conseguidos. Roger alzó 103 trofeos y es el segundo tenista más laureado de la historia, a diferencia de Djokovic, que completa el podio con 100. El líder de la lista es Jimmy Connors, con 109.

ver también Ganó dos Grand Slams, fue top 3, se rebeló contra el gobierno de su país y sufrió la presión de su familia: “Odié mucho al tenis”