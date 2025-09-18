Mientras Sebastián Báez ganó 5,7 millones de dólares, esto obtuvo Francisco Cerúndolo

Argentina cuenta actualmente con ocho tenistas dentro del top 100 en el ranking de la ATP. Sus dos mejores raquetas con Francisco Cerúndolo, que se encuentra en la posición número 21, mientras que Sebastián Báez está en el puesto 41. Lo cierto es que esté año, Cerúndolo fue bastante más regular que Báez y por eso se explica la diferencia en el ranking, pero sin duda ambos están en condiciones de darles alegrías a los argentinos amantes del tenis.

¿Cuánto dinero ganaron Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez?

Francisco Cerúndolo tiene 27 años y es profesional desde el año 2016, en este periodo obtuvo tres títulos a nivel ATP, se trata de los 250 de Bastad, Eastbourne y Umag, pero además llegó a instancias importantes de certámenes más trascendentes, como Masters 1000 o Grand Slam y por eso se explica que lleve acumulados 7.928.240 dólares en premios.

Por su parte, Sebastián Báez, que tiene 25 años y ganó7 títulos a nivel ATP, entre los que se destacan los ATP 500 de Río de Janeiro de 2024 y 2025, obtuvo 5.718.222 dólares. La diferencia económica entre uno y otro se explica en que Cerúndolo tuvo mejores resultados en torneos que no ganó, pero reparten más dinero. Un detalle a tener en cuenta es que este dinero acumulado es únicamente de premios obtenidos en torneos de la ATP, no se contabiliza lo que cada uno haya embolsado por acuerdos comerciales.

Sebastián Báez tras ganar el ATP 500 de Río de Janeiro. (Foto: Getty).

¿Cómo está el historial entre Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez?

A nivel ATP, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez se enfrentaron en dos oportunidades con una victoria por lado. La primera vez que se vieron las caras fue en la final de Bastad en 2022 y Cerúndolo se impuso por 7/6 y 6/2. La otra vez que se enfrentaron fue por las semifinales de Río de Janeiro 2024 y allí ganó Báez con un contundente 7/5 y 6/0.

Los ocho argentinos en el top 100

21 | Francisco Cerúndolo

41 | Sebastián Báez

43 | Camilo Ugo Carabelli

60 | Francisco Comesaña

63 | Tomás Martín Etcheverry

72 | Juan Manuel Cerúndolo

82 | Mariano Navone

94 | Thiago Agustín Tirante

