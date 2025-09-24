Sinner reveló que la final del US Open ante Alcaraz fue un punto de inflexión: “Cambios”

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz monopolizan el tenis masculino en la actualidad. Cuando juegan al 100% no tienen rivales y eso quedó claro en los Grand Slams de 2025. El italiano alcanzó la final en los cuatro y se quedó con el Abierto de Australia y Wimbledon, mientras que el español hizo final en tres y conquistó Roland Garros y el US Open. La lucha por el número 1 del mundo es intensa y si bien hoy esa posición es del murciano, el de San Cándido podría recuperarla en cualquier momento.

El pasado 7 de septiembre se jugó la final del US Open y los protagonista fueron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El español se impuso por 6/2, 3/6, 6/1 y 6/4, de esta manera conquistó su sexto título de Grand Slam y recuperó el número 1 del ranking de la ATP. Más allá de eso, fue una verdadera exhibición de tenis y dejó en claro que es el único que puede ponerle un freno real al italiano, además mostró una evolución importante en la administración de su tenis y su mentalidad. Hay que recordar que en 2024 llegó sumamente estresado a esta etapa del año y no mostró una buena versión.

Sinner habló de la final del US Open

El italiano dialogó en conferencia de prensa antes de iniciar su camino en el ATP 500 de Pekín y se refirió a la final del US Open: “Hemos reflexionado mucho sobre la final del US Open y decidimos cambiar pequeños detalles de mi tenis en los que estamos trabajando ahora. Es normal que pueda cometer más errores de lo habitual en los próximos partidos, pero es solo cuestión de tiempo que las cosas funcionen. Me siento bien en los entrenamientos con esos tiempos, habrá que ver cuánto tardo en trasladarlo a la competición. Me motiva mucho trabajar en cosas nuevas”.

Sinner y Alcaraz tras la final del US Open 2025. (Foto: Getty).

Un año distinto

Jannik Sinner no pudo competir durante tres meses producto de una suspensión por haber dado positivo en un control antidoping y así contó cómo fue este 2025 para él: “Todo lo que he tenido que pasar este año no ha sido fácil. He podido disputar pocos torneos, este es el octavo que juego en todo el año y la temporada está ya en su tramo final, pero estoy muy motivado porque mi equipo y yo decidimos enfocarnos en trabajar cosas nuevas después de lo que sucedió en Nueva York”.

Connors habló de Alcaraz y Sinner

Jimmy Connors es una de las grandes leyendas del tenis y en su podcast Advantage Connors habló de los dos mejores del mundo: “Los jóvenes van a tener que mejorar, y lo digo con el mayor respeto, porque si no, solo tendremos un duelo Alcaraz-Sinner, Alcaraz-Sinner, Alcaraz-Sinner. Ha sido así durante los últimos ocho Grand Slams. Roger Federer y Rafa Nadal, de repente, tuvieron a Djokovic, luego aAndy Murray. Hubo alternancias que hicieron el duelo más emocionante, pero se necesita a alguien que tome partido y participe en esta rivalidad”.

