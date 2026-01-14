Decepcionante inicio de 2026 para Fran Cerúndolo: ganaba el partido, discutió con su entrenador y terminó perdiendo ante Munar en la previa del Abierto de Australia

Francisco Cerúndolo, el mejor rankeado de los tenistas argentinos, llegará al Abierto de Australia habiendo disputado solo un partido en el inicio de 2026, porque este martes para él fue estreno y despedida en el ATP 250 de Adelaida, tras un prometedor inicio y un desenlace fatal ante el español Jaume Munar, que incluyó una acalorada discusión con su entrenador.

El número 20 del ranking de la ATP disputó un sólido primer set, con buen porcentaje de primer servicio y un total de 15 tiros ganadores para imponer condiciones ante su rival, consiguiendo un quiebre en el primer juego del partido y otro para llevarse el primer set por 6-3.

Desde el inicio el segundo set fue mucho más igualado, pero Cerúndolo se repuso de un quiebre del español y llegó 5-5 al saque para buscar asegurar cuanto menos jugar un tie-break. Con el game 40-40, hubo un mensaje desde el sector en el que estaba ubicado su entrenador Pablo Cuevas que el argentino no tomó bien y lo hizo saber con una recriminación inmediata.

De ahí en adelante se lo vio muy molesto, meneando la cabeza y lanzando palabras al aire. Con el enojo a flor de piel salvó varios puntos de quiebre del español, pero finalmente terminó cediendo su juego de saque y a continuación el segundo set, por 7-5.

Tweet placeholder

El modo del partido cambió por completo. Jaume Munar ganó en confianza para hacer un aporte todavía mayor a la frustración de Cerúndolo. Le quebró en su segundo juego de saque y conservó la diferencia con gran tenis, para llevarse el set definitorio por 6-4 y dejar fuera de competencia al argentino.

Publicidad

Publicidad

Con el traspié en Adelaida, ya es el cuarto año consecutivo en que el argentino no logra ganar en su primer partido de toda la temporada, imposibilitándolo de llegar con mayor ritmo de partidos al Abierto de Australia en el que viene de hacer tercera ronda en 2025.

Las redes reaccionaron al fastidio de Cerúndolo

Durante y una vez finalizado el partido que terminó con derrota de Francisco Cerúndolo en tres sets ante Jaume Munar, distintos fanáticos y seguidores del tenis fueron dando cuenta y reaccionando en redes sociales al declive emocional del argentino en pleno partido.

“Dios mío, la risa que me da cuando los comentaristas en inglés viven la Cerúndolo Experience y relatan cómo va perdiendo la cabeza poco a poco y habla solo. Cómo extrañaba verte Fran Cerúndolo”, escribió uno de ellos en X. “Explicame el partido de Cerúndolo. Dejate de joder, no miro tenis hasta el otro año”, se quejó otro. “Ya está peleándose con (Pablo) Cuevas. Carece de seriedad lo de Cerúndolo”, expresó un tercero. “No tiene sentido alguno que Cerúndolo queme como quemó hoy en el PRIMER PARTIDO de su temporada. Es un caso de estudio este tipo, no paró de putearse y hablarse en voz alta en ningún momento”, destacó uno más.

Publicidad

Publicidad

Publicidad