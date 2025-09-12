El secreto de Novak Djokovic para seguir en lo más alto del tenis a los 38 años: “Dátiles y espirulina”

Novak Djokovic volvió a dar la talla en el último US Open. Con 38 años, logró avanzar hasta las semifinales dejando en el camino a varios talentos de la nueva generación, como el local Taylor Fritz en cuartos de final y el prometedor Learner Tien, de solo 19 años y ya número 49 del mundo, durante su estreno.

Y aunque le costó hacer frente a Carlos Alcaraz, quien lo eliminó en tres sets y terminó coronándose campeón venciendo con autoridad a Jannik Sinner, logró llevarlo a un tie-break, algo que en el torneo no consiguieron ni Opelka, ni Bellucci, ni Darderi, ni Lehecka.

Lo más destacado, sin embargo, es el hecho de que haya logrado instalarse en las semifinales de los cuatro torneos de Grand Slam este año; lo que tras el US Open le permitió escalar hasta la cuarta posición del Ranking ATP, siendo solo superado por Alcaraz y Sinner, que marcan el pulso del tenis mundial; además de Alexander Zverev.

Poder competir de igual a igual contra jugadores a los que casi dobla en edad no solo es producto del talento que lo llevó a ser el máximo ganador de torneos de Grand Slam de toda la historia, sino además de una mentalidad y una conducta que lo distinguen.

El serbio ya disputo 14 semifinales de US Open.

Algunos de esos secretos ya fueron develados por el propio Djokovic, como el “agua piramidal” que le llega desde Bosnia y la “poción mágica” preparada especialmente por sus fisioterapeutas. Pero hay muchas más combinaciones que permiten al serbio mantenerse a la vanguardia.

“Al momento de despertar siempre hay una oración, una expresión de gratitud, ante todo, por estar vivo y tener otra oportunidad cada día. Luego me hidrataba, con agua tibia, limón y sal. Después tomaba mi fórmula de hidratación habitual, algo más que solo agua. Simplemente para reponer electrolitos, minerales y ponerme en marcha”, contó.

Djokovic también dijo consumir gran variedad de frutas y batidos, además de complementarlos con suplementos multivitamínicos. Al ser consultado sobre su batido favorito, respondió: “Mis favoritos son los frutos rojos y los dátiles. ¡Me encantan los dátiles, dátiles todo el día! Le añadiría semillas de cáñamo, diferentes semillas y cosas así. Superalimentos, maca en polvo, espirulina, ¡aunque no sabe muy bien!”.

El secreto de la espirulina

Aunque reconoció que no tiene el mejor de los sabores, el serbio explicó por qué hace el esfuerzo de incorporar la espirulina: “Es un alga verdeazulada reconocida como un superalimento por su alto contenido en antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales. Ofrece beneficios para la salud inmunitaria, la energía y la reducción del estrés oxidativo”, dijo con gran conocimiento.

Aire libre y más deporte

Como si el tenis no le demandara suficientes energías, Nole explicó que también disfruta de la práctica de otra gran variedad de deportes al aire libre. “Quiero mantenerme activo y disfrutar del aire libre para mi bienestar. Me encanta nadar en el mar, montar en bicicleta, hacer senderismo, correr, trotar”, señaló.

Y agregó: “También me gusta practicar fútbol, básquet, pádel, ping pong, lo que sea para mejorar la circulación y, una vez que cumplo con esa parte activa del día, me gusta relajarme, ya sea en el sauna o con un baño de hielo”.