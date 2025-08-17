Fue Top 10, le ganó una histórica final a Boris Becker y Nadal le dedicó un emotivo mensaje tras su fallecimiento: “Gran referente”

El tenis español tuvo extraordinarios jugadores prácticamente en todas las épocas. En su momento, se lucieron Andrés Gimeno, Manuel Santana y Manuel Orantes, más acá en el tiempo -en las últimos 25 años- lo hicieron Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Feliciano López, David Ferrer, pero sin dudas, los dos nombres más destacados que aparecen son los de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. En la década del 80 hubo un jugador que llegó a ser top 10, jugó ante los mejores -y derrotó a varios de ellos- y poco se lo recuerda: se trata de Juan Aguilera.

Sus años en el tenis

Juan Aguilera nació en Barcelona en 1962, creció viendo a Andrés Gimeno, Manuel Santana y Manuel Orantes. Su formación fue en Club Tennis Barcino de su ciudad natal y en 1980 fue campeón júnior en España. Para 1981 se metió de lleno en el profesionalismo, siendo un jugador muy firme en polvo de ladrillo. En 1984, Aguilera sacó a relucir su mejor tenis, obtuvo sus dos primeros títulos a nivel ATP -Aix-EnProvence y Hamburgo– y llegó a ser el puesto número 7 en el ranking de la ATP.

En ese mismo 1984 y en 1985 representó a España en la Copa Davis. Su carrera tuvo un bajón en los siguientes años, pero en 1989 volvió a los primeros planos y se coronó en Bari, Italia. Ya en 1990 conquistaría sus últimos dos títulos: Niza y Hamburgo, este último fue un verdadero hito para el tenis español. Su retiro se produjo en 1991, aunque siguió vinculado al tenis tras dejar la actividad profesional.

Juan Aguilera fue número 7 del mundo en 1984. (Foto: @RFETenis).

La histórica final contra Boris Becker y primer español en ganar un M1000

El 5 de julio de 1990, Juan Aguilera se coronó campeón del Masters 1000 de Hamburgo y así fue el primer español en ganar un torneo de esa categoría. Cabe recordar que los Masters 1000 se crearon justamente en el año 1990. Lo destacado de aquella jornada fue que superó nada más y nada menos que a Boris Becker en su propia casa en tres sets con un marcador arrollador: 6/1, 6/0 y 7/6. En aquel torneo supo dejar en el camino a jugadores de la talla de Jim Courier, Goran Ivanisevic y Michael Chang.

En 2020, Juan Aguilera dialogó con Punto de Break y recordó aquella semana soñada: “Especial fue lo que me pasó la semana de antes. Venía de hacer cuartos de final en Montecarlo y en Madrid me toca Mark Koevermans en primera ronda, un holandés. Le gano 6-0 el primer set pero luego se me complica el partido y acabo perdiendo. La semana siguiente era Hamburgo, pero me veía cansado, además me tocaba jugar la fase previa. Pensé en bajarme, así que fui a ver a Vittorio Selmi y le dije que me borrara de la Qualy, que estaba agotado. La sorpresa fue su respuesta: ´Lo siento Juan, pero es que se han borrado dos y has entrado directo al cuadro principal´”.

Aguilera y Becker tras la final de Masters 1000 de Hamburgo de 1990.

Además, recordó que utilizó mucho el revés con slice ante Becker y así explicó el motivo: “Era una buena arma, pero también estuve muy rápido, hice alguna dejadita, lo moví de un lado para otro… siempre intentaba mantenerlo en el fondo de pista para que no se viniese arriba. Luego si alguna vez se iba a la red pues intentaba pasarlo por donde podía. Fue como una partida de ajedrez”.

Su vida después del tenis y por qué se alejó de los focos

Una vez que se retiró, Juan Aguilera siguió vinculado al mundo del tenis. Durante años estuvo junto a Alberto Gallego en una escuela de tenis para niños en Barcelona. Al ser consultado el por qué se alejó de los focos, el ganador del Masters 1000 de Hamburgo de 1990 dijo: “Hace poco me preguntaron: ¿Cómo es que nunca has viajado con algún tenista? Como jugador estuve más de doce años viajando y era algo que nunca me entusiasmó, soy una persona bastante casera. Si ya viajar para mí me costaba, imagínate hacerlo para otro. Son muchas horas de vuelos, hoteles, aeropuertos, comidas…”.

Juan Aguilera en 1999.

Las dos leyendas que fueron su piedra en el zapato y el gran error de su carrera

“Ivan Lendl y Mats Wilander fueron dos piedras que nunca supe cómo ganar, sobre todo en polvo de ladrillo. Y eso que era la superficie donde nos preparábamos siempre los españoles, en pista rápida apenas tuve actividad. Nunca fui a jugar el Abierto de Australia y eso fue un gran error, al menos tendría que haber intentando adaptar un poco más mi juego al cemento, pero era lo que habíamos mamado desde pequeños”, dijo Juan Aguilera.

Juan Aguilera conquistó cinco títulos a nivel ATP. (Foto: Getty).

Enfermedad, fallecimiento y el emotivo recuerdo de Nadal

El 25 de marzo de 2025, a los 63 años, falleció Juan Aguilera luego de luchar durante años contra un cáncer. Si bien para muchos estaba en el olvido, para el tenis español fue un día duro y lo recordó con mucho cariño tanto la Real Federación Española de Tenis en sus redes sociales: “La RFET quiere expresar sus condolencias a la familia y allegados de Joan Aguilera en nombre de todo el tenis español. El catalán ha fallecido esta madrugada siendo un referente de nuestro deporte y llegando hasta el número siete del ranking mundial”. También hizo lo propio Rafael Nadal: “Mi más sinceras condolencias a la familia y amigos de Juan Aguilera, un gran referente de nuestro deporte, al que echaremos mucho de menos. Descansa en paz”.

