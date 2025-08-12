Mientras Gabriela Sabatini ganó 8,7 millones en premios, esto obtuvo su gran rival Steffi Graf

El tenis femenino supo tener verdaderas estrellas allá por las décadas del 60 y 70 con Billie Jean King y Margaret Court como principales referentes. Ya en los 80 los nombres cambiaron, pero el nivel de competitividad no y hubo verdaderas batallas entre jugaras impresionantes que dejaron su huella. Probablemente la tenista más determinante de aquellos años -también en la década del 90- fue Steffi Graf, la alemana que fue multicampeona de Grand Slam, pero tuvo una rival sumamente complicada y que se convirtió en leyenda argentina: Gabriela Sabatini.

¿Cuánto dinero ganaron en premios Sabatini y Graf?

Steffi Graf nació en junio de 1969, mientras que Gabriela Sabatini lo hizo en mayo de 1970, por lo que fueron contemporáneas. La alemana se insertó en el circuito profesional en 1982 y permaneció en el mismo hasta 1999, mientras que la argentina jugó profesionalmente entre 1985 y 1996.

Sabatini y Graf en 2004. (Foto: Getty).

En lo que respecta a dinero obtenido en premios, Graf obtuvo 21.895.277 dólares, según la página oficial de la WTA, por su parte Sabatini obtuvo 8.785.850 dólares. Cabe destacar que ese monto es únicamente el ganado en premios, no se contempla lo que adquirieron en acuerdos comerciales, que probablemente sea muchísimo más. El historial entre ellas indica que disputaron 40 partidos con 29 triunfos de Graf y 11 de Sabatini.

La gran carrera de Gabriela Sabatini

Gabriela Sabatini se convirtió en una verdadera leyenda para el tenis argentino. Luego de Guillermo Vilas -quien brilló entre los 70 y comienzos de los 80- los amantes de este deporte argentinos se volvieron locos con Sabatini, dueña de una calidad superlativa. Su trayectoria fue entre 1985 y 1996 y allí conquistó nada más y nada menos que 27 títulos en individuales, el más destacado de todos fue el US Open de 1990, además fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Por otro lado, en el ranking llegó a ser número 3 del mundo. En dobles conquistó doce títulos, entre ellos Wimbledon 1988, precisamente en pareja con Steffi Graf.

Gabriela Sabatini tras ganar el US Open de 1990. (Foto: Getty).

Steffi Graf y una trayectoria sobresaliente

Probablemente, muchos amantes del tenis ubiquen a Steffi Graf como la mejor jugadora de todos los tiempos. Su trayectoria fue entre 1982 y 1999 y en ella conquistó 107 títulos en individuales, entre ellos 22 títulos de Grand Slam, lógicamente fue número 1 del mundo y además obtuvo dos medallas olímpicas: oro en Seúl 88 y plata en Barcelona 92. En lo que respecta a dobles, Steffi ganó 11 títulos y una medalla olímpica: bronce en Seúl 88.

Steffi Graf luego de conquistar Wimbledon en 1993. (Foto: Getty).

