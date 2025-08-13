Fue Top 5 del mundo y le ganó una final a Guillermo Vilas, pero lo condenaron y terminó en la cárcel

A lo largo de toda la historia, fueron cientos y cientos los tenistas estadounidenses que se destacaron. Entre los 70 y los 80, aparecen nombres de la talla de Jimmy Connors o John McEnroe como principales figuras, aunque también hay que resaltar la figura de Roscoe Tanner un sacador impresionante que logró hacerse un lugar entre los gigantes de la época: ganó un Grand Slam, fue número 4 del mundo y tuvo un récord por más de 25 años.

Sus años en el tenis

Los inicios de Roscoe Tanner en el profesionalismo fueron en 1972 y poco tiempo después logró codearse con los mejores. En una época donde dominaban los jugadores con efectos y los saques no eran demasiado potentes, apareció Tanner con un estilo que logró doblegar a glorias de la época. Su primer gran actuación fue en el US Open de 1974, cuando alcanzó los cuartos de final.

Pero sin dudas, su gran logro en el mundo del tenis se dio en 1977, cuando en el Abierto de Australia que se disputó en enero (porque en ese año también se jugó uno en diciembre), Tanner se quedó con el título y le ganó en la final nada más y nada menos que a Guillermo Vilas, que por entonces era uno de los mejores jugadores del mundo.

Tanner alcanzó el número 4 del mundo en el ranking de la ATP y no se quedó con aquella conquista en el Abierto de Australia, sino que para 1979 estuvo a punto de hacer historia en Wimbledon: certamen en el que perdió en la final -en el quinto set- ante Bjorn Borg, que venía de ganar en el All England en los tres años previos. En la década del 80 su rendimiento bajó, su ranking también y para 1985 decidió retirarse.

Roscoe Tanner en acción.

Un récord batido por Andy Roddick

En la final de Palm Springs de 1978, Roscoe Tanner hizo historia al sacar a 246 kilómetros por hora, una velocidad impresionante para esa época con las raquetas con las que se jugaban. De hecho, ese servicio fue el más rápido de la historia por 26 años ya que recién en 2004 fue Andy Roddick el que lo superó y logró sacar a 249 km/h en la Copa Davis. Ya más acá en el tiempo, hubo saques bastantes más rápidos y actualmente el récord lo tiene Sam Groth que, en 2012 sacó a 263 km/h.

Problemas con sus parejas, hija fuera del matrimonio y bancarrota

Una vez retirado de la actividad profesional, Roscoe Tanner siguió apareciendo en las noticias, pero siempre por cuestiones escandalosas. Se estima que en sus más de diez años de profesional acumuló más de 8 millones de dólares, pero todo ese dinero lo dilapidó. Estuvo casado con Nancy Tanner y con ella tuvo a Lauren, pero el divorcio le costó 500 mil dólares, una casa y una cuota mensual de 10 mil dólares para su hija.

Años más tarde se casó con Charlotte y tuvo dos hijas, aunque la aparición de una hija fuera del matrimonio con una prostituta de apellido Romano hizo que fuera detenido por primera vez en su vida. Es que el ex tenista no pagaba la cuota de mantenimiento que le correspondía.

En la década del 90, Roscoe Tanner y su esposa Charlotte se declararon en bancarrota. Ese matrimonio no tuvo final feliz y en 1999 se divorciaron. La Justicia determinó que el ex tenista deba pagar una cuota de mantenimiento de 7 mil dólares para sus dos hijas. Años más tarde se casó por tercera vez, en esta oportunidad con Margaret Barna, pero los escándalos continuaron.

Roscoe Tanner, condenado

Tanner, junto a su esposa comprar un bote en Alemania, pero lo hicieron con un cheque sin fondos. Eso hizo que sea condenado a dos años de prisión, los cuales cumplió en Lake Butler, en Florida. Ya en los últimos años, se pudo saber que Tanner se estableció en Vero Beach, Florida y que da clases de tenis.