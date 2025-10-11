Ganó 21 Grand Slams, fue número 1 del mundo y dejó una cruda reflexión sobre Juan Martín Del Potro: “No aguantó”

La ex tenista estadounidense Pam Shriver, que formó una dupla invencible con Martina Navratilova en dobles que le permitió ganar 21 títulos de Grand Slam en esa modalidad, recordó recientemente al argentino Juan Martín Del Potro, aunque en una comparación no del todo feliz con el actual número 6 del mundo Ben Shelton ligada a las complicaciones físicas que, con solo 23 años, le ha traído aparejadas su estilo de juego.

El estadounidense tuvo que retirarse del US Open en tercera ronda antes de afrontar un quinto set con Adrian Mannarino por un problema en el hombro y recién hizo su regreso para el Masters de Shanghai, en el que fue debut y despedida con una contundente derrota en dos sets ante David Goggin que abrió un interrogante sobre su continuidad en los puestos de élite del ranking de la ATP.

“Se espera que mejore mucho en los próximos años para ser candidato a títulos de Grand Slam. ¿Pero podrá su cuerpo soportar tales esfuerzos? Saca a 230 kilómetros por hora y espero que su brazo pueda soportar tales esfuerzos”, dijo Pam Shriver para expresar su preocupación por la mella física que está sufriendo su compatriota siendo muy joven.

Fue en ese momento que trazó un paralelismo con Juan Martín Del Potro, que supo plantar batalla al Big Three que conformaron Roger Federar, Nadal y Novak Djokovic, llegó a conquistar el US Open en 2009 y también hacer semifinales en Roland Garros (2009 y 2018) y Wimbledon (2013); pero que a la vez se vio frenado por múltiples lesiones.

Ben Shelton se ha visto físicamente disminuido en el tramo final de la temporada.

“Miren a Juan Martín del Potro, como ejemplo en el tenis moderno. No creo que nadie haya golpeado un tiro de derecha más fuerte que él, no creo que nadie lo haya golpeado más fuerte, pero su cuerpo no lo aguantó”, reflexionó la exjugadora que nunca pudo conquistar un Grand Slam a nivel individual, pese a lo cual llegó a ubicarse en el tercer lugar del ranking de la WTA como su mejor posición.

La decepción de Shelton por abandonar el US Open

Ben Shelton tenía altas expectativas de alcanzar instancias finales en el último US Open y vivió con gran decepción el retiro en pleno partido de tercera ronda ante Mannarino. “Normalmente juego a pesar de cualquier cosa y simplemente encuentro una manera. Ya sea enfermedad o lesión, si puedo seguir en cancha lo hago. Hice algo en mi hombro, no sé qué es. Nunca había sentido un dolor así antes”, dijo durante la conferencia de prensa.

El propio Mannarino reconoció de detectó la merma física de su rival en pleno partido y que la misma le permitió comenzar a emparejar las acciones. “Cuando comenzó a sentir el dolor estaba ganando el partido y honestamente creo que lo hubiese ganado. Es una lástima para él y una suerte para mí. No sé qué decir ahora mismo. Estoy contento de haber pasado, pero le deseo lo mejor, por supuesto”, reflexionó el francés.