Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Ganó 21 Grand Slams, fue número 1 del mundo y dejó una cruda reflexión sobre Juan Martín Del Potro: “No aguantó”

La laureada ex tenista reflexionó sobre los estilos de juego que demandan un desgaste físico muy difícil de soportar.

Por Juan Ignacio Portiglia

Tras un retiro temprano a causa de las lesiones que lo persiguieron, Del Potro tuvo su partido despedida en 2024.
© Getty ImagesTras un retiro temprano a causa de las lesiones que lo persiguieron, Del Potro tuvo su partido despedida en 2024.

La ex tenista estadounidense Pam Shriver, que formó una dupla invencible con Martina Navratilova en dobles que le permitió ganar 21 títulos de Grand Slam en esa modalidad, recordó recientemente al argentino Juan Martín Del Potro, aunque en una comparación no del todo feliz con el actual número 6 del mundo Ben Shelton ligada a las complicaciones físicas que, con solo 23 años, le ha traído aparejadas su estilo de juego.

El estadounidense tuvo que retirarse del US Open en tercera ronda antes de afrontar un quinto set con Adrian Mannarino por un problema en el hombro y recién hizo su regreso para el Masters de Shanghai, en el que fue debut y despedida con una contundente derrota en dos sets ante David Goggin que abrió un interrogante sobre su continuidad en los puestos de élite del ranking de la ATP.

“Se espera que mejore mucho en los próximos años para ser candidato a títulos de Grand Slam. ¿Pero podrá su cuerpo soportar tales esfuerzos? Saca a 230 kilómetros por hora y espero que su brazo pueda soportar tales esfuerzos”, dijo Pam Shriver para expresar su preocupación por la mella física que está sufriendo su compatriota siendo muy joven.

Fue en ese momento que trazó un paralelismo con Juan Martín Del Potro, que supo plantar batalla al Big Three que conformaron Roger Federar, Nadal y Novak Djokovic, llegó a conquistar el US Open en 2009 y también hacer semifinales en Roland Garros (2009 y 2018) y Wimbledon (2013); pero que a la vez se vio frenado por múltiples lesiones.

Ben Shelton se ha visto físicamente disminuido en el tramo final de la temporada.

Ben Shelton se ha visto físicamente disminuido en el tramo final de la temporada.

“Miren a Juan Martín del Potro, como ejemplo en el tenis moderno. No creo que nadie haya golpeado un tiro de derecha más fuerte que él, no creo que nadie lo haya golpeado más fuerte, pero su cuerpo no lo aguantó”, reflexionó la exjugadora que nunca pudo conquistar un Grand Slam a nivel individual, pese a lo cual llegó a ubicarse en el tercer lugar del ranking de la WTA como su mejor posición.

Publicidad

La decepción de Shelton por abandonar el US Open

Ben Shelton tenía altas expectativas de alcanzar instancias finales en el último US Open y vivió con gran decepción el retiro en pleno partido de tercera ronda ante Mannarino. “Normalmente juego a pesar de cualquier cosa y simplemente encuentro una manera. Ya sea enfermedad o lesión, si puedo seguir en cancha lo hago. Hice algo en mi hombro, no sé qué es. Nunca había sentido un dolor así antes”, dijo durante la conferencia de prensa.

El propio Mannarino reconoció de detectó la merma física de su rival en pleno partido y que la misma le permitió comenzar a emparejar las acciones. “Cuando comenzó a sentir el dolor estaba ganando el partido y honestamente creo que lo hubiese ganado. Es una lástima para él y una suerte para mí. No sé qué decir ahora mismo. Estoy contento de haber pasado, pero le deseo lo mejor, por supuesto”, reflexionó el francés.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Atento River: Vélez quiere comprar a Tomás Galván
River Plate

Atento River: Vélez quiere comprar a Tomás Galván

Dónde ver la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza: qué canal lo transmite y a qué hora empieza
Fútbol Argentino

Dónde ver la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Con cambios en todas las líneas, la probable formación de River para jugar contra Sarmiento
River Plate

Con cambios en todas las líneas, la probable formación de River para jugar contra Sarmiento

Enzo Fernández, desafectado de la concentración de la Selección
Selección Argentina

Enzo Fernández, desafectado de la concentración de la Selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo