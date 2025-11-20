Ganó 6 Grand Slams, fue número 1 del mundo y reveló el calvario que vivió en la cárcel: “La gente se autolesiona y enloquece”

A lo largo de su vida, Boris Becker fue protagonista en muchas polémicas. Si bien es uno de los mejores jugadores de tenis de la historia, fue número 1 en el ranking de la ATP y logró ganar nada más y nada menos que seis títulos de Grand Slam, tuvo escándalos con mujeres y problemas financieros que hicieron que tenga una primera condena en el año 2002, en la cual no cumplió prisión efectiva, pero otra en 2022 -por fraude financiero en 2017- que lo llevó a estar en la cárcel por ocho meses.

Boris Becker estuvo en la prisión de Wandsworth, en Reino Unido. Allí vivió situaciones que se resultaron irreales y así se lo contó a The Guardian: “Quien diga que la vida en prisión es fácil miente; es un castigo de verdad”.

Además, agregó: “Oí los gritos y no supe qué eran. ¿Acaso intentaban suicidarse o hacerse daño? ¿O no podían soportar su soledad? ¿O simplemente emitían sonidos incoherentes porque ya habían perdido la razón?”

“No podés dormir porque todo es cierto. En la cárcel, la gente se suicida, se autolesiona y enloquece. Es la cruda realidad cuando nunca has estado en prisión, y eso es lo que tus abogados no te cuentan antes, quizá para no asustarte. La prisión de Wandsworth es probablemente una de las más duras del Reino Unido, así que entrar allí fue un shock”, añadió Becker.

Aprender de los errores

“Me considero una persona bastante inteligente y, con el tiempo, empiezas a reflexionar sobre los porqués de todo lo que sucedió. Tres años después, la razón por la que me va bien es porque asumí la plena responsabilidad de mis actos, tanto buenos como malos“, completó Becker. Cabe destacar que el alemán siguió siendo invitado a eventos importantes del tenis. Además, se desempeña como comentarista de tenis.

Becker y Corretja trabajando para Eurosport en Roland Garros 2025. (Foto: Getty).

