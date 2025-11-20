Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Ganó 6 Grand Slams, fue número 1 del mundo y reveló el calvario que vivió en la cárcel: “La gente se autolesiona y enloquece”

El alemán estuvo preso en el año 2022, desde que salió pudo reinsertarse en la sociedad y también en el mundo del tenis.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Boris Becker
© GettyBoris Becker

A lo largo de su vida, Boris Becker fue protagonista en muchas polémicas. Si bien es uno de los mejores jugadores de tenis de la historia, fue número 1 en el ranking de la ATP y logró ganar nada más y nada menos que seis títulos de Grand Slam, tuvo escándalos con mujeres y problemas financieros que hicieron que tenga una primera condena en el año 2002, en la cual no cumplió prisión efectiva, pero otra en 2022 -por fraude financiero en 2017- que lo llevó a estar en la cárcel por ocho meses.

Boris Becker estuvo en la prisión de Wandsworth, en Reino Unido. Allí vivió situaciones que se resultaron irreales y así se lo contó a The Guardian: “Quien diga que la vida en prisión es fácil miente; es un castigo de verdad”.

Además, agregó: “Oí los gritos y no supe qué eran. ¿Acaso intentaban suicidarse o hacerse daño? ¿O no podían soportar su soledad? ¿O simplemente emitían sonidos incoherentes porque ya habían perdido la razón?”

“No podés dormir porque todo es cierto. En la cárcel, la gente se suicida, se autolesiona y enloquece. Es la cruda realidad cuando nunca has estado en prisión, y eso es lo que tus abogados no te cuentan antes, quizá para no asustarte. La prisión de Wandsworth es probablemente una de las más duras del Reino Unido, así que entrar allí fue un shock”, añadió Becker.

Aprender de los errores

“Me considero una persona bastante inteligente y, con el tiempo, empiezas a reflexionar sobre los porqués de todo lo que sucedió. Tres años después, la razón por la que me va bien es porque asumí la plena responsabilidad de mis actos, tanto buenos como malos“, completó Becker. Cabe destacar que el alemán siguió siendo invitado a eventos importantes del tenis. Además, se desempeña como comentarista de tenis.

Becker y Corretja trabajando para Eurosport en Roland Garros 2025. (Foto: Getty).

Becker y Corretja trabajando para Eurosport en Roland Garros 2025. (Foto: Getty).

Publicidad
Con Roger Federer y sin Del Potro, revelan los inducidos al Salón de la Fama del Tenis 2026

ver también

Con Roger Federer y sin Del Potro, revelan los inducidos al Salón de la Fama del Tenis 2026

DATOS CLAVE

  • El tenista Boris Becker ganó seis títulos de Grand Slam y fue número 1 del ranking ATP.
  • Boris Becker recibió una condena en 2022 por fraude financiero de 2017, y estuvo ocho meses en prisión.
  • Becker cumplió su condena en la cárcel de Wandsworth, en el Reino Unido, según su relato a The Guardian.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

Lee también
¿Quién se vestirá de héroe en el Grana?: estas son las cuotas de los goleadores en la final de la Copa Sudamericana 2025
Apuestas

¿Quién se vestirá de héroe en el Grana?: estas son las cuotas de los goleadores en la final de la Copa Sudamericana 2025

Decisión unilateral: confirman que no hubo votación de Comité Ejecutivo para darle el título a Rosario Central
Fútbol Argentino

Decisión unilateral: confirman que no hubo votación de Comité Ejecutivo para darle el título a Rosario Central

El premio que recibirá Racing tras el título de Rosario Central
Fútbol Argentino

El premio que recibirá Racing tras el título de Rosario Central

Alpine despidió a Mick Schumacher: "Lo mejor para el futuro"
FÓRMULA 1

Alpine despidió a Mick Schumacher: "Lo mejor para el futuro"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo