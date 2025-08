Humilló a Hewitt, su padre fue condenado por fracturar a su sparring y es uno de los grandes amigos de Nadal: “Aprendí de él”

En la historia, el tenis australiano tuvo enormes representantes, comenzando por el gran Rod Laver, pasando por John Newcombe, Pat Cash, Patrick Rafter o Lleyton Hewitt. En los últimos años, surgieron algunas promesas, pero finalmente no lograron trascender más por sus escándalos que por su tenis, como son Nick Kyrgios y Bernard Tomic.

Tomic, una gran promesa en la etapa júnior

Bernard Tomic nació en Australia el 21 de octubre de 1992 y desde chico jugó al tenis, impulsado por John, un padre muy presente que luego le traería algunos dolores de cabeza. En su adolescencia se destacó y tuvo una extraordinaria etapa en júnior, donde conquistó dos títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia de 2008 y el US Open de 2009.

Tomic, campeón del US Open júnior en 2009. (Foto: Getty).

Polémica con Hewitt

Para el año 2009, Tomic era una de las grandes promesas del tenis australiano, mientras que Lleyton Hewitt era un verdadero referente del tenis de aquel país, tanto por sus grandes resultados en individuales como también por ser una pieza fundamental del equipo de Copa Davis. En septiembre de aquel año salió a la luz una anécdota que contó David Drysdale, quien por entonces era mánager de Hewitt.

Drysdale afirmó: “Nos dimos vuelta y vimos a las fans de Tomic alrededor y pensé ‘Oh, tal vez tiene nuestro mensaje, y está aquí para pelotear con Lleyton’. Así que el fisioterapeuta de Hewitt se acercó al entrenador de Bernard y dijo: ‘¿Está Bernard aquí para entrenar con Hewitt?’. Rudy no sabía nada de ello, pero dijo: ‘Mira, Bernard busca un compañero de prácticas y creo que le gustaría hacerlo’, pero entonces entró el agente de Bernard y dijo, ‘No, no está aquí para practicar con Lleyton, Lleyton no es lo suficientemente bueno’”.

Además, agregó: “Esas fueron sus palabras: ‘Lleyton no es lo suficientemente bueno’. Estábamos bastante estupefactos. Lleyton simplemente no lo podía creer; y cuanto más lo pensaba, más se cabreaba”. Cabe destacar que años más tarde se los vio a Tomic y Hewitt juntos representando al equipo australiano de Copa Davis.

Tomic y Hewitt en 2016. (Foto: Getty).

Buen comienzo en el circuito, títulos y polémicas

Ya como profesional, Bernard Tomic logró ganarse un lugar en el top 100, se afianzó y para 2011 llegó a los cuartos de final de Wimbledon. Su primer título a nivel ATP fue en enero de 2013, en 2014 y 2015 se coronó en Bogotá y en 2016 alcanzó el mejor ranking de su carrera, el puesto número 17. Un detalle no menor es que en ese arranque en el profesionalismo ya había protagonizado algunos escándalos con su padre, a quien el propio Hewitt consideró una mala influencia.

Bernard Tomic en 2011. (Foto: Getty).

Una relación polémica con su padre

John Tomic estuvo muy presente en la carrera de Bernard y en más de una oportunidad apareció en las primeras planas de los portales de internet por su pésimo comportamiento. Uno de los primeros incidentes públicos se dio en el Masters 1000 de Miami en 2012 cuando le pidió al umpire del encuentro que eche del estadio a su padre porque le estaba haciendo gestos desde la tribuna.

Probablemente el escándalo más desagradable de todos que protagonizó John Tomic fue en el Masters 1000 de Madrid de 2013, cuando de un cabezazo le fracturó la nariz a Thomas Drouet, quien hacía de sparring de Bernard, eso llevó a que la Justicia española lo condene a ocho meses de prisión, además la ATP lo prohibió en el circuito.

John Tomic en 2016. (Foto: Getty).

En el año 2017, Lleyton Hewitt, quien por entonces era capitán del equipo australiano de Copa Davis afirmó: “Llevo casi dos años trabajando muy duro con Bernard para intentar que mejore su tenis, pero me resulta muy frustrante ver cómo la influencia de su padre tanto dentro como fuera de la cancha es muy grande. Yo se lo he comentado y él parece entenderlo y sabe que su progresión depende de lo que decida, pero Bernard tiene mucha presión”.

Wimbledon lo sancionó en dos oportunidades

Una de las citas máximas del año tenístico se da en Wimbledon, el certamen más tradicional del mundo. Prácticamente todos los jugadores sueñan con jugar allí, pero Bernard Tomic desaprovechó dos oportunidades importantes y desde la organización de Wimbledon lo multaron económicamente.

La primera de ellas fue en 2017 cuando cayó ante Mischa Zverev -hermano de Alexander- y en conferencia de prensa afirmó haber inventado una lesión para enfriar el partido, eso llevó a que lo multen con unas 13 mil libras. En esa rueda de prensa afirmó: “Me da igual llegar a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos o perder en primera ronda. Voy a jugar otros diez años y sé que después de retirarme no volveré a trabajar”.

Dos años más tarde, Tomic se enfrentó ante Jo-Wilfried Tsonga en primera ronda y cayó por 6/2, 6/1 y 6/4, lo curioso es que fue en apenas 58 minutos, lo que es algo bastante llamativo, inclusive para un partido que se define en tres sets. Desde Wimbledon consideraron que transgredió el espíritu deportivo, que no dio su mejor versión y por eso le negaron el premio de 45 libras que le correspondían.

Tomic en Wimbledon 2019. (Foto: Getty).

Escándalos en el circuito challenger

Luego de pasar varios años en los que claramente no estaba cómodo con el tenis, Bernard Tomic cayó en su rendimiento y así se vio reflejado en su ranking, que cayó considerablemente. Al no ser un niño mimado por la ATP, el australiano debió volver a jugar al circuito challenger, pero allí también dio la nota por su conducta inapropiada. Sin ir más lejos, en 2024 hubo dos escándalos que lo tuvieron como protagonista.

El primero de ellos fue en agosto, cuando disputaba el Challenger de Santo Domingo, en el cual cayó en cuartos de final ante Andy Andrade, pero cuando este disputaba la final -ante Dzumhur- el australiano se hizo presente en las gradas y comenzó a molestarlo, lo que derivó en su expulsión. Apenas dos meses más tarde, Tomic jugó la final del Challenger de Fairfield ante Learner Tien y allí perdió 6/0 y 6/1 en apenas 39 minutos, inclusive el primer set tuvo una duración de 16 minutos, claramente fue la final más corta en la historia de este circuito.

Vuelta a los primeros planos, con otra mentalidad

Luego de pasar algunos años en el circuito challenger, Bernard Tomic -producto de mejorar su ranking- volvió a competir en algunos certámenes importantes. En este 2025 dijo presente en la qualy del Abierto de Australia, también en Roland Garros y disputó algunos certámenes ATP, de hecho, en junio consiguió su primera victoria en este nivel luego de cuatro años.

Tomic en 2025. (Foto: Getty).

En diálogo con Punto de break en marzo de 2025, el australiano afirmó: “Cuando tienes un motor y un propósito, te levantas cada día y eso te aporta algo en lo que centrarte, algo que hacer. Todo el mundo necesita tener un propósito en la vida. Siento que jugué muy bien en mi carrera, a lo largo de los primeros cinco, seis o siete años, pero después me quedé sin jugar demasiado a este deporte. Ahora prefiero no recibir tanta atención, tener ese foco mediático no es bueno”.

Su amistad con Rafael Nadal

Si bien es de la generación posterior, Bernard Tomic siempre tuvo una gran relación con Rafael Nadal, inclusive durante un tiempo jugaron juntos en dobles. El australiano habló maravillas del español: “Rafael, El Rey, je. Era buenísimo. Un gran tipo, un gran campeón. Creo que todos hemos aprendido muchísimo de él. Nunca nadie logrará lo que hizo, ganar tantos Grand Slams en polvo de ladrillo. Nadie va a volver a hacer eso. Es imposible. Ha dejado un legado en arcilla que nunca nadie va a igualar”.

Nadal y Tomic en Indian Wells 2017. (Foto: Getty).

“Aprendí mucho de él, sobre todo como persona, era una gran persona fuera de la cancha. Lo que hiciese dentro de la pista no importa tanto cuando sabes que era una gran persona fuera de ella. Le respeto muchísimo por ello, por eso ha hecho tantas cosas buenas”, concluyó Tomic, quien actualmente sigue en actividad.

