La confesión de Roger Federer que paralizó al mundo del tenis: “Quizás algo suceda en 2026”

Roger Federer reconoció que de los más de tres años que pasaron desde que tomó la decisión de retirarse del circuito profesional, en la actualidad está jugando más al tenis que nunca desde entonces gracias a una buena rehabilitación de una lesión de rodilla que también supo tenerlo a maltraer en el tramo final de su carrera.

“Tras retirarme, hice mucha rehabilitación. No fue que hubiera estado practicando mucho deporte y de repente lo dejara por completo. Continué entrenando, pero dejé de jugar al tenis para proteger mi rodilla. Hice pilates y probé el golf. Sorprendentemente, no sentí dolor. Así que jugué más al golf e intenté mejorar. Lo que estoy aprendiendo ahora en el golf me puede beneficiar en el futuro. Es como montar en bicicleta o nadar: no se olvida. Pero ahora estoy yendo más al gimnasio“, explicó en una entrevista concedida a Tages Anzeiger.

Y explicó: “Me siento mejor de la rodilla. Ya estoy jugando mucho más al tenis. En verano jugué de vez en cuando con Ivo Heuberger. Como mis hijos juegan más a menudo y mejor, también juego con ellos de vez en cuando”.

El jugador que más semanas consecutivas mantuvo en primer lugar del ranking de la ATP en la historia, quien recientemente fue confirmado para ingresar al Salón de la Fama del tenis, reveló a su vez que ese reencuentro con el deporte que lo llevó a la gloria acarreará novedades importantes para el año próximo: “Mi objetivo sigue siendo poder jugar algunas exhibiciones. Quizás algo suceda en 2026. Ahora estoy preparándome poco a poco hasta fin de año”, dijo generando una gran expectativa.

Roger Federer prometió novedades para 2026. (Getty).

Nadal, Djokovic y un vínculo eterno

Roger Federer reflexionó también sobre cómo una gran rivalidad deportiva como la que mantuvo con Rafael Nadal y Novak Djokovic termina por generar un vínculo que trasciende su propio tiempo y se convierte en parta importante de la historia.

“Rivalidades como esa crean un vínculo enorme. Hoy lo veo de forma muy distinta a antes, con mucha más perspectiva. Novak aún no lo entiende. Rafa lo va asimilando poco a poco. Cuando todavía estás jugando, no puedes pensar en ello como lo hago yo ahora. Cuanto más tiempo pasa, menos te identificas como jugador individual y más ves el panorama general. Lo curioso es que alguien pudo haberse tomado algo totalmente a pecho, y ya ni te acuerdas. Me encantaría sentarme a charlar sobre los viejos tiempos”, señaló.

Su confirmación en el Salón de la Fama

Aunque solo era cuestión de tiempo el acceso de Roger Federer al Salón de la Fama del Tenis, el suizo se mostró muy halagado con ese nombramiento. “Probablemente que fue más fácil de lo que pensaba. Jamás creí que llegaría al Salón de la Fama del Tenis ni que ganaría Wimbledon, etc. Simplemente esperaba entrar en el circuito profesional. Esperaba no haberme equivocado al dejar el colegio a los 16, pero todo fue más fácil y rápido de lo que imaginaba. Aunque, claro, también tuve mis dificultades y contratiempos”, reflexionó.

