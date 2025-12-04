Fue top 5, se recibió de psicóloga, estuvo 11 años fuera del circuito y un robo le cambió la vida

El tenis ruso supo tener inmensos jugadores tanto en el cuadro masculino como en el femenino en las últimas tres décadas. Entre los hombres se destacaron Marat Safín, Yevgueni Kafelnikov o mismo Daniil Medvedev, que sigue compitiendo hasta hoy en día. Entre las mujeres, la más destacada fue María Sharapova, pero no se puede dejar de lado a Dinara Safina, Maria Kirilenko o Anna Chakvetadze.

La gran carrera de Anna Chakvetadze

Anna Chakvetadze nació en marzo de 1987, en Moscú, Rusia. Se inició en el mundo del tenis de chica y rápidamente se destacó. Llegaron los primeros resultados, inició su camino en la etapa júnior y llamó la atención por sus condiciones y también por haber llegado a la final de Wimbledon en 2003. Un año más tarde disputó su primer cuadro de US Open ya como profesional.

Anna Chakvetadze en 2005. (Foto: Getty).

Para 2006 ganó sus dos primeros títulos a nivel WTA y en 2007 tuvo un año sobresaliente en el que ganó nada más y nada menos que cuatro títulos, hizo semifinales del US Open y alcanzó el mejor ranking de su carrera: el puesto número 5. En 2008 fue campeona en París, en 2010 en Portoroz, Eslovenia y en 2012 decidió dejar la actividad profesional a los 25 años.

Chakvetadze en 2008. (Foto: Getty).

Un robo que le cambió la vida

En la madrugada del 18 de diciembre de 2007, casi cuando terminaba el mejor año de su carrera tenística, Anna Chakvetadze vivió uno de los peores momentos de su vida. Mientras disfrutaba tiempo con su familia en una casa de campo en las afueras de Moscú, seis hombres ingresaron al domicilio de la tenista y comenzó un calvario.

Durante horas estuvieron adentro, lastimaron a su padre, mismo también a la tenista y los hechos nunca se esclarecieron del todo producto de una mala investigación policial. Se estima que entre dinero y bienes, fueron unos 250 mil dólares lo que se llevaron los ladrones.

Anna Chakvetadze ganó ocho títulos a nivel WTA. (Foto: Getty).

Anna Chakvetadze afirmó hace unos años: “Pensé que aquellos eran mis últimos momentos de vida, parecía el final para mí. Lo que ocurrió tuvo un impacto muy fuerte en mi carrera. A raíz de aquello, todo empezó a caerse. Fue el día más duro de toda mi vida. 2007 estaba siendo un año increíble hasta aquella noche, donde todo se torció. Mi carrera se fue al traste, pude seguir compitiendo pero la calidad de mi tenis no volvió”.

Graduada en psicología

Mientras competía al más alto nivel, Anna Chakvetadze estudió la carrera de psicología. De hecho, en muchas oportunidades, mientras viajaba por el mundo para jugar los torneos más relevantes, la rusa se llevaba los libros para estudiar y luego rendir. Tanto esfuerzo tuvo sus frutos y terminó recibiéndose de Licenciada en Psicología.

Chakvetadze y Sharapova. (Foto: Getty).

La vuelta a las canchas

Si bien se retiró de la actividad en 2012, no fue el final de la carrera de Anna Chakvetadze. A mediados de 2023, sin ranking y siendo madre de una nena de cinco años, la rusa decidió regresar brevemente al circuito. Fue ponerle punto final a una muy buena trayectoria que tuvo su pico máximo en 2007, cuando apenas tenía 21 años.

Anna Chakvetadze en 2017. (Foto: Getty).

El presente de Anna Chakvetadze

Anna Chakvetadze supo estar once años fuera del circuito y allí aprovechó para disfrutar de su familia, fue madre y también siguió vinculada al mundo del tenis. Tras su breve regreso al circuito en 2023, la rusa dejó la actividad definitivamente, pero no se alejó del deporte en el que se destacó. Es muy activa en las redes sociales y hace entrevistas para First & Red, donde dialoga con tenistas, visita los torneos más importantes y continúa en contacto con sus fanáticos.

Anna Chakvetadze en Roland Garros 2025. (Foto: @achak87).

