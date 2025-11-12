La última reflexión de Djokovic sobre el mejor tenista de la historia que incluyó a Nadal y Federer

Novak Djokovic, el único de los representantes en actividad del Big Three que marcó una era en la historia del tenis, junto a Roger Federer y Rafael Nadal, tomó la decisión de no participar del ATP Finals de Turín para el que estaba clasificado por ranking y cerró así su 2025 con 2 títulos, para llegar al total de 101 en toda su carrera.

La más reciente coronación del serbio tuvo lugar el pasado sábado en Atenas, tras vencer en tres sets al italiano Lorenzo Musetti en la final. Tras esa victoria, concedió una entrevista con Piers Morgan en la que reflexionó sobre el debate del mejor tenista de la historia.

“Me han preguntado mucho esto durante los últimos años. Obviamente, hay muchas estadísticas y la gente las compara con las de Rafael Nadal y Roger Federer. Pero voy a decir lo que siempre digo, no voy a dar mi opinión sobre este tema porque no estoy en posición para decirlo”, comenzó diciendo el serbio.

“Creo que sería muy irrespetuoso con los jugadores que han jugado contra mí, como Nadal o Federer. Además, no me siento cómodo hablando sobre ello. Me considero un gran estudioso del tenis y respeto mucho todas las épocas anteriores”, agregó el máximo ganador de torneos de Grand Slam en la rama masculina, con un total de 24.

Federer, Nadal y Djokovic compartieron la Laver Cup de 2022. (Getty).

Y concluyó: “Es muy difícil comparar eras, porque nuestro deporte ha atravesado muchos cambios en los últimos cincuenta años, en cuanto a tecnología, equipamiento, pelotas, superficies. Se ha profesionalizado todo, aunque no significa que antes no fuera profesional”.

Impresionado con Sinner y Alcaraz

Novak Djokovic dijo que duda en poder conquistar su vigesimoquinto título de Grand Slam con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz como competidores en la actualidad. De hecho, el serbio cerró el segundo año consecutivo sin conseguir al menos uno de los cuatro grandes campeonatos.

“He sido el tenista dominador durante la mayor parte de mi carrera y ahora estoy siendo dominado por Alcaraz y Sinner”, señaló el serbio. Y agregó: “Soy consciente de que, ahora mismo, los dos son mejores que yo. Esa es la realidad”.

