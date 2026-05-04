Cambio en el Ranking ATP: Tomás Etcheverry superó a Francisco Cerúndolo como el argentino mejor ubicado

Como todos los lunes, los tenistas cosechan sus frutos durante la última semana con la actualización del Ranking ATP. Para las raquetas argentinas, hay un importante movimiento, ya que Tomás Etcheverry ahora lidera a sus compatriotas en el escalafón.

La cuarta ronda del Masters 1000 de Madrid le alcanzó al platense de 26 años para escalar tres posiciones esta semana. Ahora, Etcheverry se ubica en el 26° lugar, más alto que cualquier otro argentino con un total de 1.660 unidades en el último año.

Quién perdió esa posición de privilegio es Francisco Cerúndolo, que cayó 7 puestos y, curiosamente, quedó detrás de Etcheverry a solo una posición y solo 40 puntos por detrás. La eliminación en cuarta ronda al campeón de la última edición del ATP de Buenos Aires.

Tomás Etcheverry, el argentino mejor ubicado en el Ranking ATP. (Foto: Getty)

Es que Cerúndolo había alcanzado las semifinales en el Masters 1000 de Madrid en 2025. Esta vez, perdió 300 puntos, que lo hicieron reacomodarse en el Ranking y alejarse del Top 20.

Todos los argentinos en el Top 100 del Ranking ATP

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Jannick Sinner gritó campeón y se aleja de Carlos Alcaraz

El italiano se impuso en el Masters 1000 de Madrid y se mantiene como el líder del Ranking ATP. Ahora, el de 24 años acumula 14.350 unidades, aprovechando la baja de Alcaraz para el certamen de su país. El español sigue en el segundo lugar con 12.960 puntos.

Datos clave

Tomás Etcheverry alcanzó el puesto 26° del Ranking ATP con 1.660 puntos acumulados.

alcanzó el puesto del Ranking ATP con acumulados. Francisco Cerúndolo cayó siete posiciones y se ubica actualmente en el lugar 27° .

cayó siete posiciones y se ubica actualmente en el lugar . Jannick Sinner lidera el ranking mundial con 14.350 unidades tras ganar en Madrid.