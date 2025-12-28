Mientras Carlos Moyá ganó 13,4 millones de dólares, esto consiguió Juan Carlos Ferrero

Desde el inicio de la Era Abierta hasta los días que corren, el tenis español siempre tuvo enormes representantes. Probablemente el más importante de todos los tiempos haya sido Rafael Nadal, mientras que en la actualidad lo es Carlos Alcaraz, pero no hay que dejar de destacar a nombres importantes como los pioneros -Gimeno, Santana y Orantes- o a la camada que se desempeñó entre mediados de los 90 y la primera década del 2000, con exponentes como Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá.

Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero tuvieron una carrera muy similar entre sí. Tanto en los años compitiendo como profesionales, la cantidad de títulos que obtuvieron, la calidad de esos títulos, el haber llegado a la cima del ranking de la ATP. Inclusive, siempre fueron muy cercanos fuera de las canchas también.

Moyá y Ferrero en 2003. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero ganaron Moyá y Ferrero?

Contemplando únicamente el dinero obtenido en premios de certámenes organizados por la ATP, donde no se contempla lo recaudado en exhibiciones o en acuerdos comerciales, Carlos Moyá obtuvo 13.443.970 dólares, según informa el sitio oficial de la ATP. Por su parte, Juan Carlos Ferrero ganó 13.998.165 dólares.

Cabe destacar que ambos tenistas fueron campeones de Roland Garros -Moyá en 1998 y Ferrero en 2003-, finalistas de Grand Slam -Moyá en el Abierto de Australia en 1997 y Ferrero en el US Open en 2003-, por otro lado, los dos alcanzaron el puesto número 1 en el ranking de la ATP y fueron campeones de la Copa Davis, Moyá en 2004 y Ferrero en 2000, 2004 y 2009.

Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo, el capitán del equipo Jordi Arrese, Rafael Nadal y Carlos Moya tras ganar la Davis 2004. (Foto: Getty).

¿Cómo quedó el historial entre Moyá y Ferrero?

Carlos Moyá se desempeñó como tenista profesional entre 1995 y 2010, mientras que Juan Carlos Ferrero lo hizo entre 1998 y 2012. En esos años, los españoles se vieron las caras en 14 oportunidades con 8 victorias de Ferrero y 6 de Moyá. En lo que respecta a títulos, Carlos conquistó 20, mientras que el Mosquito se quedó con 16.