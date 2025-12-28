Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Mientras Carlos Moyá ganó 13,4 millones de dólares, esto consiguió Juan Carlos Ferrero

Ambos fueron pieza fundamental de una camada de tenistas españoles que se hicieron muy fuerte en el circuito ATP y en la Copa Davis.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero
© GettyCarlos Moyá y Juan Carlos Ferrero

Desde el inicio de la Era Abierta hasta los días que corren, el tenis español siempre tuvo enormes representantes. Probablemente el más importante de todos los tiempos haya sido Rafael Nadal, mientras que en la actualidad lo es Carlos Alcaraz, pero no hay que dejar de destacar a nombres importantes como los pioneros -Gimeno, Santana y Orantes- o a la camada que se desempeñó entre mediados de los 90 y la primera década del 2000, con exponentes como Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá.

Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero tuvieron una carrera muy similar entre sí. Tanto en los años compitiendo como profesionales, la cantidad de títulos que obtuvieron, la calidad de esos títulos, el haber llegado a la cima del ranking de la ATP. Inclusive, siempre fueron muy cercanos fuera de las canchas también.

Moyá y Ferrero en 2003. (Foto: Getty).

Moyá y Ferrero en 2003. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero ganaron Moyá y Ferrero?

Contemplando únicamente el dinero obtenido en premios de certámenes organizados por la ATP, donde no se contempla lo recaudado en exhibiciones o en acuerdos comerciales, Carlos Moyá obtuvo 13.443.970 dólares, según informa el sitio oficial de la ATP. Por su parte, Juan Carlos Ferrero ganó 13.998.165 dólares.

Cabe destacar que ambos tenistas fueron campeones de Roland Garros -Moyá en 1998 y Ferrero en 2003-, finalistas de Grand Slam -Moyá en el Abierto de Australia en 1997 y Ferrero en el US Open en 2003-, por otro lado, los dos alcanzaron el puesto número 1 en el ranking de la ATP y fueron campeones de la Copa Davis, Moyá en 2004 y Ferrero en 2000, 2004 y 2009.

Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo, el capitán del equipo Jordi Arrese, Rafael Nadal y Carlos Moya tras ganar la Davis 2004. (Foto: Getty).

Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo, el capitán del equipo Jordi Arrese, Rafael Nadal y Carlos Moya tras ganar la Davis 2004. (Foto: Getty).

Publicidad
¿Alcaraz o Sinner? Los tenistas que más dinero ganaron en 2025

ver también

¿Alcaraz o Sinner? Los tenistas que más dinero ganaron en 2025

¿Cómo quedó el historial entre Moyá y Ferrero?

Carlos Moyá se desempeñó como tenista profesional entre 1995 y 2010, mientras que Juan Carlos Ferrero lo hizo entre 1998 y 2012. En esos años, los españoles se vieron las caras en 14 oportunidades con 8 victorias de Ferrero y 6 de Moyá. En lo que respecta a títulos, Carlos conquistó 20, mientras que el Mosquito se quedó con 16.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Tras la ruptura de Carlos Alcaraz con Ferrero, un histórico le auguró un 2026 sin ganar ningún Grand Slam
Tenis

Tras la ruptura de Carlos Alcaraz con Ferrero, un histórico le auguró un 2026 sin ganar ningún Grand Slam

Un Ferrero dolido rompió el silencio luego de dejar de trabajar con Alcaraz: “La idea era seguir”
Tenis

Un Ferrero dolido rompió el silencio luego de dejar de trabajar con Alcaraz: “La idea era seguir”

¿Le dio la bienvenida a River? La respuesta de Juanfer Quintero a un mensaje de Sebastián Villa
River Plate

¿Le dio la bienvenida a River? La respuesta de Juanfer Quintero a un mensaje de Sebastián Villa

Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Sebastián Beccacece como DT de Ecuador
Fútbol Sudamericano

Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Sebastián Beccacece como DT de Ecuador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo