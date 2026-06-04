Mirra Andreeva jugó a otro nivel, dejó a Kostyuk sin invicto en polvo de ladrillo y disputará su primera final de Roland Garros

La ucraniana dejó la cancha sin saludar a su rival. La rusa la despidió con aplausos en su retirada de Roland Garros.

Toda la dimensión del tenis de Mirra Andreeva, ese que no había terminado de encontrar en lo que va del año provocándole más de una vez el llanto por la impotencia, apareció en el momento justo y en el lugar correcto para imponerse con absoluta autoridad a Marta Kostyuk en dos sets, con parciales de 6-1 y 6-3, y sellar la clasificación a la que será su primera final de Roland Garros.

Aunque la rusa accedió a semifinales como la jugadora con mejor ranking, ubicándose en la octava posición de la clasificación de la WTA, era Marta Kostyuk, número 15 del mundo, quien partía como favorita producto del gran nivel que venía desarrollando no solo en el torneo sino a lo largo de toda la temporada de polvo de ladrillo, que la tenía invicta tras coronar con títulos en Ruan y Madrid.

Pero el peso de jugar la primera final de Grand Slam con el que cargaron ambas le pesó mucho más a la ucraniana, que perdió efectividad con el primer servicio al punto de tener menos del 50 por ciento de efectividad, lo que permitió a Andreeva quebrar rápido y en reiteradas ocasiones su saque para llevarse el primer set con un aplastante 6-1.

La rusa tomó también rápida ventaja en el segundo set y cuando Kostyuk consiguió por fin su único quiebre del partido para ponerse a tiro, se recuperó de inmediato para desactivarle cualquier intento de resurgir en el encuentro y se impuso 6-3 para asegurarse la victoria.

Como sucede siempre entre tenistas rusas y ucranianas, NO hubo saludo entre Mirra Andreeva y Marta Kostyuk.pic.twitter.com/A1SM9tlZP9 https://t.co/iLC1IrxgTR — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 4, 2026

Al igual que en el inicio del encuentro, la ucraniana se retiró de la cancha sin saludar a su rival. Andreeva, por el contrario, se tomó el tiempo de aplaudirla junto con el público en su partida. “Me dije a mi misma que, pasara lo que pasara, iba a luchar y dar lo mejor de mí. Si ella ganaba, tendría que esforzarse mucho. Con esa mentalidad, terminé ganando”, señaló la tenista de 19 años inmediatamente después.

Publicidad

🧠 Mirra Andreeva entiende TODO.



🗣 "Me dije a mí misma que, pasara lo que pasara, iba a luchar y dar lo mejor de mí. Si ella ganaba, tendría que esforzarse mucho. Con esa mentalidad, terminé ganando" pic.twitter.com/PE7vXgovHC — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 4, 2026

¿Por qué era tan especial la semifinal entre Andreeva y Kostyuk?

La semifinal de Roland Garros entre Mirra Andreeva y Marta Kostyuk no solo era especial porque ambas buscaban acceder a su primera final de Grand Slam, sino además porque estaba marcada por la guerra entre Rusia y Ucrania que en los últimos días volvió a alcanzar estadíos de máxima tensión.

Kostyuk, de hecho, tomó hace tiempo, como otras de sus compatriotas, la firme postura de no saludar a las tenistas rusas que no se pronuncien abiertamente en contra de la invasión a su país, que inició a gran escala en febrero de 2022. Incluso hizo referencia al conflicto tras imponerse en cuartos de final a Svitolina y lloró por las víctimas del último ataque ruso. “Tuvimos una noche muy difícil nuevamente en Ucrania, especialmente en Kiev. Tantas personas muertas. Quiero dedicar este partido al pueblo ucraniano y a su resiliencia. Gracias”, habían sido sus palabras.

Publicidad

Mirra Andreeva, en cambio, siempre intentó mantenerse al margen de cualquier pronunciamiento sobre la guerra, aunque fue señalada por recibir distinciones del presidente ruso Vladimir Putin. El año pasado, sin embargo, llegó a declararse en favor del cese del conflicto al ser consultada al respecto.

“Cuando juego al tenis, me concentro en eso y no pienso en nada más. Intento ser mejor cada día y disfrutar de mi vida. Puedo decir que estoy a favor de la paz y espero que todo se resuelva pronto”, habían sido las palabras de la flamante finalista de Roland Garros.