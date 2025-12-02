Serena Williams habló de su drástico cambió físico: “Fue difícil, afecta mentalmente”

Serena Williams siempre estuvo en el centro de la escena. Se destacaba en su etapa de jugadora de tenis y lo sigue haciendo después de su retiro. El éxito comenzó desde temprano para la menor de las hermanas Williams y su carrera fue maravillosa.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam siempre estuvo en el ojo de la tormenta por cuestiones físicas. Increíblemente se la cuestionó por su cuerpo. Ya sea por la potencia que tenía, por el tamaño de sus pechos, de sus piernas y también por su peso, un verdadero despropósito con el que tuvo que lidiar gran parte de su carrera.

Serena se retiró en 2022 y en los últimos años inició un proceso para adelgazar y ella misma contó que ya bajó más de 14 kilos y que lo hizo con la ayuda de Zepbound con GLP-1, un medicamento similar a Ozempic.

En una entrevista con la revista Porter, Serena Williams se refirió a su físico: “Fue difícil porque cuando jugaba al principio, durante los primeros 15 años, mi cuerpo era diferente. Tenía pechos grandes; tenía un trasero grande. Todas las atletas eran súper planas, súper delgadas y hermosas, pero de una manera diferente. Y yo, como atleta, no entendía cómo lidiar con eso“.

También dijo: “Te afecta mentalmente. Sin duda. Crees que eres grande toda la vida y miras atrás y piensas: ´Estaba en forma´ . Sí, tenía músculos grandes. No me parecía a las otras chicas, pero no todas son iguales”.

Serena Williams en su producción para la revista Porter. (Foto: @serenawilliams).

Lidiar contra la discriminación

“Crecer y ser negra en el tenis, es como, bueno, eso conlleva negatividad… si tienes algo malo que decir, ponte en la fila. Tienes que remontarte mucho. Te va a llevar unos días llegar allí. Únete a la multitud. No oigo el ruido. Todos tienen derecho a su opinión. ¿Cómo voy a sentarme aquí y cambiar la opinión de alguien? Si no te gusto , no tienes por qué hacerlo”, afirmó Serena.

Una vida en familia

Serena Williams afirmó que lo que más disfruta es pasar tiempo con los suyos: “Quiero estar con mi familia. Cocino todas las noches que estoy en casa. Estoy en casa 29 noches al mes… A veces vuelo a Nueva York, hago lo que tengo que hacer, regreso y llego a casa a tiempo para cenar”.

Además, agregó: “Me siento afortunada de haber tenido una carrera y de no tener que hacer lo que la mayoría de la gente hace. Tengo mucha suerte. Me esforcé, como todos, pero lo hice un poco antes. Así que creo que eso me está beneficiando. Y ahora puedo poner a mis hijos primero“.

