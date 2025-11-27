Es tendencia:
Marcos Baghdatis eligió al rival más difícil de su carrera entre Djokovic, Federer y Nadal: “Nunca me sentí así”

El chipriota fue número 8 del mundo en el ranking de la ATP y llegó a la final del Abierto de Australia en 2006.

Por Lautaro Toschi

A comienzos de los 2000, el circuito de la ATP tenía enormes jugadores. Pete Sampras y Andre Agassi eran de los más destacados, pero Roger Federer empezaba a dar que hablar, al igual que Andy Roddick. Unos años más tarde se sumaron Rafael Nadal y Novak Djokovic, para marcar una era en el tenis. Uno de los jugadores que dejó su huella, pese a no haber podido ganar un Grand Slam fue Marcos Baghdatis.

Nació en Chipre y fue el primer jugador de la historia de su país en llegar a la final de un Grand Slam, fue en el Abierto de Australia 2006 en la que cayó ante Roger Federer. Además, supo ser top 10, llegó a ser número 8 del mundo en el ranking de la ATP en agosto de ese mismo 2006. En lo que respecta a títulos, Baghdatis conquistó cuatro.

Baghdatis eligió al rival más difícil de su carrera

En diálogo con Tennis365, Marcos Baghdatis eligió al rival más difícil de su carrera: “Elegiría a Novak Djokovic, simplemente porque nunca le gané, pero es muy difícil elegir. Y no digo que el Big 3 fueran los únicos oponentes más duros, sino que había muchos otros”.

Además, agregó: “Esa generación de Andy Murray, Rafa, Roger, Novak… por supuesto, esos eran los cuatro mejores que dominaron el deporte durante muchos años en los que yo jugaba, pero detrás de ellos, estaban jugadores como Juan del Potro, Stan Wawrinka, Marin Cilic, David Ferrer, Jo-Wilfried Tsonga, Tomas Berdych, y muchos otros jugadores, creo, de un nivel altísimo”.

Por otro lado, destacó qué es lo que hace más especial a Djokovic: “Siempre que jugaba contra Novak, los partidos eran muy igualados. Esa es mi opinión. Quizás me equivoque, pero ¿qué recuerdo? Una vez me dio una buena paliza, y fue en Indian Wells. Fue un 6-1, 6-3. Salí de la pista y sentí que me había dado una lección. Nunca me sentí así con ningún otro jugador. Nunca me sentí así con Roger ni con Rafa, incluso cuando era más joven y jugaba contra Roger, siempre pensaba: ‘La próxima vez puedo ganarle’. Siempre lo sentí, pero con Novak no tuve esa sensación, sobre todo después de ese partido”.

Djokovic, Federer y Nadal. (Foto: Getty).

Rafael Nadal reveló detalles inéditos de su relación con Novak Djokovic y Roger Federer

Baghdatis vs. el Big 3

Marcos Baghdatis enfrentó a Novak Djokovic en ocho oportunidades y el serbio se impuso en todas. El chipriota jugó diez veces contra Rafael Nadal con nueve triunfos del español y uno de Baghdatis. Por otro lado, ante Roger Federer se midió ocho veces con siete victorias de Su Majestad y la restante del nacido en Chipre.

DATOS CLAVE

  • Marcos Baghdatis eligió a Novak Djokovic como el rival más difícil porque nunca le ganó.
  • Baghdatis se enfrentó a Djokovic ocho veces, con ocho triunfos para el serbio.
  • La única vez que Baghdatis sintió una lección fue en Indian Wells contra Novak.
Lautaro Toschi

