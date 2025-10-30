Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Superó a Federer, ahora va por Nadal y Djokovic: el imponente récord de Vacherot tras avanzar a cuartos del Masters de París

El monegasco que hace un mes era número 204 del mundo se codea ahora con los números del Big Three en torneos de Masters 1000.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El monegasco sigue dando que hablar en el circuito.
© Getty ImagesEl monegasco sigue dando que hablar en el circuito.

Tras ser la gran revelación del Masters de Shanghái en el que se coronó campeón dejando en el camino nada menos que a Novak Djokovic en semifinales e imponiéndose en la final a su primo Arthur Rinderknech, Valentín Vacherot ya está instalado en los cuartos de final del Masters de París gracias a su victoria en sets corridos sobre Cameron Norrie, que venía de despachar nada menos que a Carlos Alcaraz.

El monegasco de 26 años que había llegado a China como el número 204 del ranking mundial es sin dudas la gran revelación del final de la temporada 2025 y quiere constituirse como una realidad de cara al año próximo, que como premio lo tendrá como cabeza de serie del Australian Open, primer Grand Slam de 2026, gracias a que ya logró asaltar el puesto 30 del escalafón ATP.

Tan contundente es la actualidad de Vacherot que con su triunfo y clasificación a cuartos de final en París este jueves logró superar al mismísimo Roger Federer en porcentaje de triunfos en torneos de Masters 1000 entre jugadores que al menos hayan disputado diez partidos. Ya había hecho lo propio también con Alcaraz, actual número uno, y solo tiene por delante a Djokovic, que decidió no participar del certamen, y Rafael Nadal.

La estadística presentada por Opta que toma como referencia los partidos disputados desde 1990 tiene a Carlos Alcaraz con un porcentaje de victorias de 77.8, seguido por Roger Federer con 77.9 y Valentín Vacherot con 78.6. Solo superan al monegasco Novak Djokovic con 81.5 y Rafa Nadal con 82.

Estadística de Opta.

Estadística de Opta.

Con registro de 12 victorias consecutivas en torneos de Masters 1000, el monegasco se prepara para enfrentar en cuartos de final al canadiense Félix Auger Aliassime, que viene de remontar ante el alemán Daniel Altmaier para llevarse una victoria en tres sets.

Publicidad

Vacherot reconoce el desgaste

La acumulación de victorias representa para Valenín Vacherot al mismo tiempo una acumulación de partidos mucho mayor a la que acostumbraba jugar hace poco más de un mes. Así lo reconoció en la conferencia de prensa posterior a su victoria sobre Norrie.

“Evidentemente, no esperaba avanzar de esta manera en este torneo, por suerte continúo en el cuadro, disfrutando de los partidos mucho más de lo que disfruté en Shanghái. Es muy divertido jugar aquí, solamente espero seguir adelante, aunque está siendo agotador. No estoy teniendo mucho tiempo libre, lo normal es tener dos días para reagruparte, pero esta vez no está siendo así. Afortunadamente, el partido de hoy no duró tanto, así que tendré algo más de tiempo para recuperarme de cara a mañana”, manifestó.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

Lee también
En doce palabras, Lionel Messi destacó la relevancia de Djokovic, Federer y Nadal para el tenis
Tenis

En doce palabras, Lionel Messi destacó la relevancia de Djokovic, Federer y Nadal para el tenis

Ganó Roland Garros, derrotó a Djokovic en un mítico partido y acusó a Nadal: “Se fue a inyectar”
Tenis

Ganó Roland Garros, derrotó a Djokovic en un mítico partido y acusó a Nadal: “Se fue a inyectar”

Daniela Hantuchova eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Lloro cuando lo veo”
Tenis

Daniela Hantuchova eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Lloro cuando lo veo”

River Plate hoy: equipo vs. Gimnasia, el aspecto que busca fortalecer Gallardo y techado del Monumental
River Plate

River Plate hoy: equipo vs. Gimnasia, el aspecto que busca fortalecer Gallardo y techado del Monumental

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo