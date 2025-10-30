Superó a Federer, ahora va por Nadal y Djokovic: el imponente récord de Vacherot tras avanzar a cuartos del Masters de París

Tras ser la gran revelación del Masters de Shanghái en el que se coronó campeón dejando en el camino nada menos que a Novak Djokovic en semifinales e imponiéndose en la final a su primo Arthur Rinderknech, Valentín Vacherot ya está instalado en los cuartos de final del Masters de París gracias a su victoria en sets corridos sobre Cameron Norrie, que venía de despachar nada menos que a Carlos Alcaraz.

El monegasco de 26 años que había llegado a China como el número 204 del ranking mundial es sin dudas la gran revelación del final de la temporada 2025 y quiere constituirse como una realidad de cara al año próximo, que como premio lo tendrá como cabeza de serie del Australian Open, primer Grand Slam de 2026, gracias a que ya logró asaltar el puesto 30 del escalafón ATP.

Tan contundente es la actualidad de Vacherot que con su triunfo y clasificación a cuartos de final en París este jueves logró superar al mismísimo Roger Federer en porcentaje de triunfos en torneos de Masters 1000 entre jugadores que al menos hayan disputado diez partidos. Ya había hecho lo propio también con Alcaraz, actual número uno, y solo tiene por delante a Djokovic, que decidió no participar del certamen, y Rafael Nadal.

La estadística presentada por Opta que toma como referencia los partidos disputados desde 1990 tiene a Carlos Alcaraz con un porcentaje de victorias de 77.8, seguido por Roger Federer con 77.9 y Valentín Vacherot con 78.6. Solo superan al monegasco Novak Djokovic con 81.5 y Rafa Nadal con 82.

Con registro de 12 victorias consecutivas en torneos de Masters 1000, el monegasco se prepara para enfrentar en cuartos de final al canadiense Félix Auger Aliassime, que viene de remontar ante el alemán Daniel Altmaier para llevarse una victoria en tres sets.

Vacherot reconoce el desgaste

La acumulación de victorias representa para Valenín Vacherot al mismo tiempo una acumulación de partidos mucho mayor a la que acostumbraba jugar hace poco más de un mes. Así lo reconoció en la conferencia de prensa posterior a su victoria sobre Norrie.

“Evidentemente, no esperaba avanzar de esta manera en este torneo, por suerte continúo en el cuadro, disfrutando de los partidos mucho más de lo que disfruté en Shanghái. Es muy divertido jugar aquí, solamente espero seguir adelante, aunque está siendo agotador. No estoy teniendo mucho tiempo libre, lo normal es tener dos días para reagruparte, pero esta vez no está siendo así. Afortunadamente, el partido de hoy no duró tanto, así que tendré algo más de tiempo para recuperarme de cara a mañana”, manifestó.