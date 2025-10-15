Uno de los cinco mejores jugadores del mundo se refirió al tiempo que le queda a Novak Djokovic en el tenis: “Su nivel me hace pensarlo”

Novak Djokovic viene de dejar pasar una oportunidad inmejorable de conquistar, con 38 años, uno de los títulos más importantes que ofrece el calendario de fin de temporada. Con la baja de Carlos Alcaraz, el retiro de Jannik Sinner y una derrota antes de lo esperado para Alexandr Zverev, el serbio avanzó a las semifinales del Masters de Shanghái sin tener a los tres mejores jugadores del ranking mundial como obstáculo, pero terminó cayendo ante Valentín Vacherot, por entonces número 204 del ranking, quien fue la gran revolución del torneo y terminó conquistándolo.

En la conferencia de prensa posterior a esa derrota, el serbio evitó hablar de las limitaciones físicas que, producto del trajín de partidos, podrían haberlo desfavorecido en el intento de coronarse, así como también de la cercanía de su retiro del tenis profesional. Por el contrario, está preparándose para disputar el Six Kings Slam, torneo de exhibición que inicia este mismo miércoles en Arabia Saudita con presencia de los cinco mejores rankeados de la actualidad, además de Stefanos Tisitsipas, que actualmente ocupa el puesto 24.

Antes de hacer su debut, quien se refirió al presente de Novak Djokovic fue Taylor Fritz, número 4 del mundo que precisamente fue eliminado por el serbio en los cuartos de final del US Open, y que llegó a Riad tras un mal paso por Shanghái, cayendo en tercera ronda ante Giovanni Mpetshi Perricard.

“Yo no he visto señales de decadencia en su tenis. Llegar a semifinales de todos los Grand Slams es un gran balance, mantiene la motivación y el nivel necesario para competir. Sinceramente, se me hace difícil pensar en que pueda retirarse pronto viendo su desempeño esta temporada, porque además ama este deporte”, expresó el estadounidense al ser consultado sobre Nole.

Djokovic eliminó a Fritz en los cuartos de final del US Open.

Novak Djokovic, que disputó el pasado sábado su último partido en Shanghái, no jugará en la apertura del Six Kings Slam ya que al igual que Carlos Alcaraz fue incluido en el cuadro para instancias de semifinales, por lo que su rival saldrá del ganador del partido entre Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas.

Publicidad

Publicidad

Fritz celebró la reunión de los mejores del mundo

Antes de medirse ante Zverev, Taylor Fritz celebró la reunión de los mejores jugadores del mundo en Riad, Arabia Saudita, aunque lamentó lo ajustado que se volvió el calendario. “Siempre que los mejores del mundo se enfrentan entre sí, es bueno para el tenis. Este torneo es muy positivo para nuestro deporte, nos permite darnos a conocer a más público y supone una prueba de fuego para todos nosotros”, señaló.

Pero explicó: “Lo malo es que al estar tan apretado el calendario, tienes que elegir muchas veces entre seguir compitiendo en eventos oficiales o tomar este camino de vez en cuando. Es muy divertido jugar aquí, nos tratan genial”.