Es top 5 del ranking ATP, su novia influencer fue cancelada y sufre por las tendencias de las redes: “Da vergüenza”

Taylor Fritz reveló cómo vive su relación con Morgan Riddle, quien cuenta con casi 500 mil seguidores en Instagram.

Por Lautaro Toschi

Morgan Riddle y Taylor Fritz
Luego de varios años de ausencia en los primeros planos de tenistas estadounidenses, actualmente son Taylor Fritz y Ben Shelton los que más ilusión despiertan. De hecho, fue Fritz quien estuvo más cerca de cortar con la racha de varios años sin de títulos de Grand Slam, cuando disputó la final del US Open 2024 ante Jannik Sinner.

Fritz, que actualmente es número 4 del mundo en el ranking de la ATP, se encuentra en pareja con Morgan Riddle, influencer que cuenta con 477 mil seguidores en Instagram y en más de una oportunidad mostró la intimidad del circuito, aunque desde la ATP le impidieron que comparta determinado contenido, por lo que fue parcialmente cancelada.

En diálogo con GQ, Taylor Fritz afirmó: “A veces, si no es una distracción, me pide que siga alguna tendencia. La mayoría de las veces, le digo: ´Eso da un poco de vergüenza. No quiero hacerlo´”. Por su parte, Riddle dijo: “Taylor No hace playback en un vídeo. Esa es su regla número uno“. Además, Fritz añadió: “Ni hablar. Lo veré en todas partes en redes sociales… Me siento mal por no hacerlo mejor en TikTok o publicando historias, cosas así”.

Taylor Fritz. (Foto: Getty).

Riddle fue advertida

He recibido múltiples advertencias por derechos de autor en mi cuenta cuando publico vídeos de él. En los últimos tres años, los torneos y el tour se han vuelto muy estrictos con respecto a dónde se puede grabar y dónde no. Ya no me permiten tener una cámara en la cabina, mientras que hace un par de años no existían esas normas”, dijo la influencer.

“Quienes toman esas decisiones piensan de una manera, y yo pienso: ‘Bueno, piensen en las aficionados, en quienes crean memes. Eso es lo que crea un culto en un deporte’. Es frustrante y arcaico“, completó Riddle.

DATOS CLAVE

  • Taylor Fritz alcanzó la final del US Open 2024 contra Jannik Sinner.
  • Fritz, actual número 4 del mundo en el ranking ATP, está en pareja con Morgan Riddle.
  • La influencer Morgan Riddle tiene 477 mil seguidores en Instagram y sufrió advertencias por derechos de autor de la ATP.
