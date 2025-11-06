Mientras a Luis Díaz lo expulsaron 6 veces, estas fueron las rojas que recibió James Rodríguez en toda su carrera

Hakimi será baja en París Saint Germain y Marruecos durante casi dos meses gracias a la infracción sufrida a manos de Luis Díaz. Una roja que levantó todo tipo de reacciones en el viejo continente y que supone la sexta expulsión en la carrera del futbolista cafetero. Mientras por Bayern Múnich le esperan de vuelta para el encuentro frente a Sporting de Lisboa en diciembre, muchos se preguntan cuántas veces han sido expulsados otros futbolistas de auténtico carácter mundial de la Selección Colombia. James Rodríguez también tiene su historial.

El 10 de Colombia no es ni mucho menos un futbolista habitual en cuanto a la expulsión a jugadores se refiere. A lo largo de toda su carrera únicamente cuatro árbitros distintos de la sacaron la tarjeta roja en diferentes compromisos por el mundo del fútbol de clubes. Jamás le ocurrió con Colombia y sí con entidades como Banfield, Porto, Al-Rayyan o León, donde casi 6 meses atrás en el tiempo recibió su última doble amonestación en un encuentro frente a Monterrey.

Si realizamos comparaciones con Luis Díaz, la realidad es que el Guajiro supera a James en cuanto a expulsiones se refiere. Lo ocurrido frente a París Saint Germain por la Champions League es el sexto episodio donde el cafetero se ve inmerso en este tipo de escenarios. Dos con Junior de Barranquilla, dos otras con Porto (una en un clásico con Benfica), una con la Selección Colombia vs. Venezuela en la Copa América del 2021 y finalmente lo ocurrido ante PSG, el historial general del Guajiro en este sentido.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos, cualquier cosa puede pasar lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo. Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo”, manifestaba el cafetero por medio de sus redes sociales después de una acción que recorrió todo el planeta. De momento no hay que lamentar males mayores en cuanto al futbolista marroquí se refiere. Será difícil verle en la Copa África de inicios de año, pero no de momento en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA del año que viene.

James y Luis Díaz suman 10 rojas en todas sus carreras: GETTY

Luis Díaz se perderá el próximo encuentro de Champions de Bayern Múnich. Arsenal, colíder del torneo junto a los alemanes, recibirá a los compañeros del colombiano a lo largo de las próximas semanas en Londres. Un partido de carácter Mundial donde Vincent Kompany pierde a su estrella. Ante Sporting de Lisboa en el mes de diciembre se espera que finalmente el extremo izquierdo pueda regresar en cuanto a la Copa de Europa se refiere.

Marquinhos defendió a Luis Díaz

“Luis no es un chico maloso, sabemos que intentó jugar el balón, pero se pasó un poco…Por la intensidad que tiene el partido, la expulsión pasa un poco por una cuestión de centímetros, de segundos. Acaba lesionando a un adversario, y para eso está el árbitro. Es un pecado, porque ahora tenemos que ver cómo va a estar Hakimi; puede que esté un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante”, comentaba el capitán del propio París Saint Germain alrededor de las 6. Entiende que se trata de un lance del juego y no de una mala intención por parte del Colombia.

Por lo pronto Luis Díaz y Bayern Múnich piensan en lo que viene por una Bundesliga donde intentarán mantener este fin de semana su primera victoria. Tendrán que viajar hasta la capital alemana en día sábado para medirse como visitante ante el Unión Berlín. Tras ellos llegará otro compromiso por el campeonato alemán frente a Friburgo como local antes de volver a pensar nuevamente en la Champions.

