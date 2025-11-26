Luis Díaz festeja las dos grandes noticias que Harry Kane le dio al Bayern Múnich

Bayern Múnich se prepara para visitar al Arsenal por una quinta jornada de la UEFA Champions League donde se miden los dos punteros de la tabla general. Se viene un partidazo en Londres y donde Harry Kane le entregó dos buenas noticias a Luis Díaz en la previa de dicho compromiso. Recordemos que el colombiano no dirá presente al norte de la capital británica producto de su expulsión frente al Paris Saint-Germain semanas atrás. Jornada brutal para los neutrales.

“La marcha al Bayern ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Ha sido un gran paso en mi carrera y me ha ayudado a mejorar como jugador. Estoy abierto a quedarme más tiempo. Me quedan poco más de 18 meses de contrato. Seguro que pronto habrá conversaciones”, comentaba Kane en una rueda de prensa donde agradeció la confianza del club en sus servicios. En medio de su tercera campaña, ya suma más de 104 goles con los bávaros. Pretende seguir en el Allianz Arena después de que termine su contrato en 2027.

No han sido semanas ni mucho menos tranquilas por Bayern Múnich gracias a los rumores sobre Harry Kane. Se habla del británico como una de las grandes pretensiones de la junta directiva comandada por Joan Laporta pensando en la era post Robert Lewandowski en la capital de Cataluña. Barcelona, de momento, no recibe ni mucho luz verde para intentar encontrar un nuevo delantero. En tiempos no muy lejanos, también se apuntaba a la figura de Julián Álvarez del Atlético de Madrid.

Pero Kane desactiva todas estas bombas. Deja en claro que ha mediado como largo plazo solo tiene la cabeza puesta en los reyes de la Bundesliga: “No he tenido contacto con nadie, nadie se ha puesto en contacto conmigo. Me siento muy cómodo con la situación actual, aunque todavía no hemos hablado de mi situación con el Bayern. No hay prisa. Estoy muy contento en Múnich. Se nota en mi forma de jugar. Si hay contacto, ya veremos. Pero todavía no pienso en la nueva temporada. Primero está el Mundial de verano. Y es muy poco probable que algo cambie después de esta temporada…¿Deben preocuparse por mí los fans del Bayern? No, no lo creo”.

Bayern espera poder mantener la sociedad Kane-Luis Díaz por varios años más: GETTY

Teniendo en cuenta como Luis Díaz tiene contrato hasta el final del mes de junio del año 2029, pensar en una renovación de Harry Kane haría que prácticamente el cafetero pudiese cumplir todo su primer vínculo contractual con los alemanes de la mano del delantero inglés. Hablamos de una de las grandes sociedades de lo que vamos de temporada e igualmente de un par de delanteros que buscan quedarse con su primera edición de la Champions League en la presente campaña. El ex Tottenham perdió la final del 2019 frente al Liverpool y Luis Díaz por su parte, lo hizo justamente con los Reds y frente a Real Madrid en la definición de París por el mes de mayo del año 2022. Son candidatos este curso.

El reemplazante de Luis Díaz para enfrentar al Arsenal

A la espera de lo que decida hacer Bayern en cuanto a su sanción se refiere, lo cierto es que Luis Díaz no disputará los próximos tres compromisos de la Champions. Arsenal, Sporting y Union Saint-Gilloise no le verán de momento rendir en un certamen de donde ha dado algunas de sus mejores presentaciones desde que llegase al viejo continente. Su remplazante, pensando en el choque contra los dirigidos por Mikel Arteta, parece claro

Serge Gnabry es el apuntado por la prensa alemana en este momento. Todo pensando en un compromiso frente al Arsenal donde el delantero del Bayern Múnich tendrá la oportunidad de recuperar terreno pensando en la lucha por la actualidad. Curiosamente, hablamos de un canterano de los Gunners y de un ex futbolista del conjunto del norte de Londres que volverá a casa para disputar uno de los grandes choques de la jornada. Mientras Luis Díaz espera por apelaciones en el Comité de Competición de UEFA, disfruta de las noticias alrededor de Harry Kane, en la previa de un duelo frente a Mikel Arteta que será el siguiente desafío para el conjunto más regular de lo que vamos de la temporada europea.

Datos claves

