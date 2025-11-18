Festeja Luis Díaz: Harry Kane desactiva los rumores con Barcelona

Los rumores alrededor de una posible salida de Harry Kane del Bayern Múnich rumbo a Barcelona marcaron la actualidad del gigante bávaro en las últimas semanas. Todo ello después de que en la ciudad condal se vea como absolutamente imposible la llegada de Julián Alvarez a corto plazo. De momento Luis Díaz y todo el equipo de Alemania festejan las declaraciones del delantero de la selección inglesa.

“Thomas Tuchel fue la principal razón por la que me uní al Bayern de Múnich. Me encanta su energía, me encanta lo que quería hacer y cómo quería jugar. Esta relación que tuve desde el primer momento en que lo conocí me puso en el camino correcto”, comentaba el delantero británico después de la victoria frente a Albania horas atrás. Todo esto repetimos al ser consultado por la posibilidad de un cambio de aires en un futuro no muy lejano por Alemania. En Múnich, claro está, las puertas están cerradas.

Para Harry Kane se trata de entrenador vital en su desarrollo y que igualmente no nos olvidemos, que conoce de primera mano Bayern Múnich. Fue el último entrenador en llegar con el actual equipo de Vincent Kompany a semifinales de la Champions League en el año 2024. Tras ello llegó el fichaje del ex delantero del Tottenham y el inicio de una nueva era que de momento junto con Luis Díaz, apenas se ha dejado: en juegos en lo que vamos de campaña.

“Thomas Tuchel tiene una personalidad, un carisma, propios de seleccionador inglés. Eso también es importante cuando se participa en un gran torneo”, destacó Kane. Todo esto para elogiar el trabajo del seleccionador alemán por Inglaterra. E igualmente el impacto que tiene en su día a día por Bayern Múnich. Recordemos que el ex Tottenham es la bandera de un proyecto que en este momento marcha como líder de la Bundesliga y que incluso se encuentra ya a prácticamente dos puntos de garantizar su presencia en la próxima ronda de la Champions. Bomba desactivada.

Seguramente uno de los que más festeje estas palabras es Luis Díaz. El colombiano viene formando una sociedad de peso junto a Harry Kane a lo largo de los últimos meses. También una candidatura sólida a los grandes premios tanto colectivos como individuales pensando en el año 2026. Por Barcelona toman nota tras una serie de rumores que ponían al ex delantero del Tottenham como posible heredero de Robert Lewandowski a corto como mediano plazo por la capital de Cataluña.

Lo que le queda a Luis Díaz y Harry Kane hasta 2026

Este fin de semana volverá al fútbol de clubes por Europa. Lo hará con Bayern Múnich recibiendo a Friburgo antes de la última seguidilla de partidos de lo que nos queda de año. Arsenal, St. Pauli, Unión Berlín, Stuttgart, Sporting de Lisboa, Mainz y finalmente Heidenheim marcarán el final de 2025 de la pareja de moda de la Bundesliga.

“Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano Champions League o Mundial probablemente no gane el Balón de Oro. Lo mismo ocurre con Haaland y todos los jugadores. Hay que ganar estos trofeos. Por cómo nos está yendo la temporada, parece que estamos en un gran momento de forma. Somos uno de los favoritos para la Champions”, más reflexiones de un Kane que de momento únicamente se ve rindiendo para el gigante alemán. Espera poder seguir manteniendo un estado de forma absolutamente gravitacional y donde hasta la fecha ya suma un total de 23 goles en los 17 partidos que ha disputado desde el inicio del presente curso.

