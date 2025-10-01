Mbappé ya tiene 60 goles: ¿Cuántos tenían Messi y Cristiano Ronaldo en Champions a sus 26 años?

Kylian Mbappé aniquiló al Kairat Almaty. Sus tres goles le dejan como el máximo anotador de lo que vamos de Champions League e igualmente en posiciones de prestigio cuando hablamos de la tabla de máximos anotadores en la historia del certamen. Con tan solo 26 años en sus piernas y cerca de los 27, el francés todavía puede acrecentar sus registros en un torneo que todavía no toca sus manos. Llegó a un total de 60 gritos grados que así le dejan en comparación con Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo en dicha edad.

Mbappé llega a 60 goles en Champions Tras defender los intereses de Mónaco, Paris Saint Germain y Real Madrid. Una suma absolutamente de prestigio y que todavía podría hacer crecer antes de cumplir 27 años el próximo 20 de diciembre. Lionel Andrés Messi, cuando llegó a dicha edad del 24 de junio del año 2014, sumó un total de 67 goles que hasta la fecha le dejan como el que de manera más precoz lo consiguió en la historia de la Copa de Europa. Cristiano Ronaldo por su parte, estaba bastante lejos por dichas fechas de su vida.

El portugués pisó los 27 años con un total de 42 goles en la Champions League. Sumas absolutamente sorpresivas teniendo en cuenta que es el máximo anotador en la historia del torneo con un total de 141 gritos sagrados. Su ascenso en el certamen se explica teniendo en cuenta que a partir de los 30 años de edad, CR7 firmó hasta el 65% de sus tantos en el máximo torneo de clubes de todo el viejo continente. Una máquina que muestra el reto que tendrá por delante Mbappé e igualmente, lo difícil que es mantenerse vigente en una competición que no perdona errores en la gran mayoría de sus partidos.

Tras el partido en Kazajistán, Kylian no quiso celebrar de mayor manera teniendo en cuenta de dónde venía Real Madrid. Los merengues caían el pasado fin de semana frente a Atlético de Madrid por un marcador de 5 a 2 que suponía su peor versión del derbi de la capital española en 75 años. No era tiempo de festejos, si después de redención y por encima de todo, dar un paso al frente en lo colectivo como individual: “Esto es otra competición, pero hay que seguir pensando en lo que pasó y seguir trabajando para ser mejor cada día y para no pasar otra noche así…Mi trabajo es ayudar al equipo, pienso únicamente en eso. Hago lo que puedo para que el equipo gane. Si meto goles, bien, pero si ayudo al equipo de otra manera, bien también. Lo importante es que el equipo gane partidos y trofeos”.

¿Qué le queda a Mbappé hasta el 20 de diciembre en Champions? La ecuación es clara para el delantero del Real Madrid en este contexto. Antes de que finalice el año, los merengues todavía tienen un total de cuatro compromisos por la Copa de Europa. Primero habrá que recibir a la Juventus el 22 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu. Tras ello se tendrán dos visitas a tanto Liverpool como Olympiacos. Por último pero no menos importante, aparece el choque del 10 de diciembre frente a Manchester City en la capital española. Si el galo puede marcar 7 goles o más en lo que le queda de 2025 en la Orejona, superará a Messi en esta estadística.

Mbappé, séptimo delantero con más goles en Champions

La realidad pasa por entender que el delantero ya es historia viva en la Copa de Europa. Con casi 27 años, únicamente le superan figuras que en la gran mayoría de casos ya se encuentran retiradas. Cristiano Ronaldo con 141, Messi con 129, Robert Lewandowski con 105, Karim Benzema con 90 y Raúl González con 71, los únicos arietes en la historia de la Champions que a estas alturas de la historia suman más goles en el torneo que Kylian Mbappé.

“Mbappé está en un momento en el que es decisivo en todos los partidos. Tiene esa efectividad y es clínico frente a la portería. Tenemos que enganchar bien con él. En el derbi marcó un gol espectacular y necesitamos que florezca su calidad. Estoy muy contento por sus goles y también por la influencia positiva con sus compañeros. Se está implicando en el trabajo y puede hacer una temporada espectacular”, analizaba Xabi Alonso en una rueda de prensa marcada por las preguntas alrededor de su estrella. Desde que comenzase la temporada el francés se encuentra en estado de gracia y acumula 13 tantos oficiales en apenas 9 partidos. Próximo objetivo, Villarreal.

