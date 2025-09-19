Es tendencia:
Guardiola se vuelve loco con Haaland: “Al nivel de Messi y CR7”

Erling Haaland rompe dos récords en apenas 96 horas y Guardiola ya no duda. Messi y CR7 tienen heredero para Pep.

Por Lucas Cárdenas Utrilla

Guardiola pone a Haaland al nivel de Messi y CR7.

Erling Haaland no para. El delantero del Manchester City marcó nuevamente por una UEFA Champions League donde nadie ha llegado de manera más precoz a los 50 goles oficiales. Tras una exhibición total del equipo de Pep Guardiola frente al Nápoles, su entrenador le bendice en rueda de prensa y habla de un futbolista que poco a poco empieza a encontrarse a la par de los Lionel Andrés Messi o Cristiano Ronaldo. Ya suma más de 300 goles en su carrera y no nos olvidemos que es hasta menor que Vinicius o Kylian Mbappé.

“Las cifras hablan por sí solas…Está al nivel de Van Nistelrooy o Robert Lewandowski, pero especialmente de los dos monstruos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, con 15 ó 20 años. Erling está ahí. En cuanto a goles, es increíble”, reflexiones de un Guardiola que no duda. Nadie hasta la fecha tenia una efectividad de estas características. Erling ha llegado para ser noticia y esta semana lo hizo dos veces.

49 partidos le tomó al noruego llegar a los 50 goles oficiales en la Champions. Esto significa que la marca de Ruud van Nistelrooy ha pasado a segundo lugar. El delantero de Países Bajos consiguió dichas cifras en un total de 62 encuentros oficiales y llegando ya prácticamente al tercer cuarto de su carrera. Ni siquiera mitos de la talla de Lionel Andrés Messi o Cristiano Ronaldo en el panorama de la Copa de Europa rozaron los registros de Haaland.

Contra Nápoles en la segunda parte, abrió un partido donde el equipo de Pep Guardiola tuvo superioridad numérica en buena parte de este. También sirvió para demostrar una vez más que Haaland es la herramienta para abrir partidos que Guardiola durante tantos años no tuvo desde su llegada a Manchester City. Nadie llegó de manera más precoz al medio centenar de goles por una Copa de Europa ni nadie tiene el promedio goleador de un delantero llamado a romper con todos los registros.

Haaland, el único que se compara con Messi y CR7 para Guardiola: GETTY

Haaland vive una temporada donde ya había roto varios récords. El pasado fin de semana superó a Didier Drogba en cuanto a goles por la Premier League de Inglaterra se refiere. El noruego tiene 89 gritos sagrados en este contexto y superó los 88 de un delantero de Costa de Marfil que lo hizo en prácticamente nueve temporadas. Con Manchester City hasta la fecha, suma un total de 130 tantos y 20 asistencias en 151 partidos oficiales. Tener a Erling es, a gran escala, empezar los choques con un gol asegurado.

Lucas Cárdenas Utrilla
