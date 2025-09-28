Los apuntados en Real Madrid por la goleada que sufrieron ante el Atlético de Madrid

La imagen que dejó el Real Madrid en el Estadio Metropolitano este sábado 27 de septiembre muy lejos estuvo de lo que se venía viendo del equipo de Xabi Alonso en la temporada. Los números hablan por sí solo. Hasta el duelo con el Atlético de Madrid había ganado sus 7 partidos (6 por LaLiga y 1 por la UEFA Champions League).

Pero además de la derrota en sí, lo que más preocupó a los hinchas, además del resultado tan abultado, fue la actitud que creen que le faltó a la gran mayoría de los futbolistas que participaron del Derbi Madrileño. De hecho, fue prácticamente lo mismo que describieron los principales medios de comunicación españoles que apuntaron, principalmente, contra Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurelién Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham y Vinícius.

Por ejemplo, el Diario Marca, señaló que el portero ”mostró algo más de inseguridad en ciertas jugadas que en otros encuentros”, que al defensa central se lo vio ”incomodado por la intensidad del Atlético de Madrid”, que el mediocampista uruguayo fue ”improductivo” y que el inglés fue ”superado en la mayorías de las acciones”.

Mientras que el Diario AS, exhibió que fue el ”peor partido” del lateral izquierdo en el Real Madrid, que el volante francés perdió la ”posición con demasiada facilidad” y que el atacante brasileño ”se difuminó” tras un gran primer tiempo.

Por su parte, los aficionados hicieron su descargo en redes sociales. Incluso para Xabi Alonso, a quien le recriminaron por el cambio de nombres en el once inicial. ”Espero que aprenda de esta derrota y no vuelva a cambiar el sistema por meter a un jugador. Cuando algo funciona no hay que tocarlo”, se pudo leer en un tuit del usuario Real Madrid Fans.

Publicidad

Publicidad

En ese mismo sentido, otro de los hinchas del Madrid reconocidos en X, opinó que ”los únicos 3” que se salvaron de los titulares en el Merengue vs. Atlético de Madrid son Kylian Mbappé, Arda Guler y Vinícius Júnior, protagonistas de los dos goles con los que en un momento del encuentro se pusieron 2 a 1 por encima del Colchonero.

Publicidad

Publicidad

Tomás Roncero consideró la derrota del Real Madrid como ”inadmisible”

”Inadmisible. Llevo en este mundo más de 60 años. Pero pocas veces me he sentido tan humillado como hoy. Jamás vi al Atleti meternos cinco goles. Nunca. Jamás. Era algo impensable en un derbi”, expresó Tomás Roncero, periodista del Diario AS y confeso hincha del Real Madrid, en su columna de opinión.

ver también Desde que llegó Diego Simeone, Atlético de Madrid cambió su historial vs. Real Madrid