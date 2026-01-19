Este lunes 19 de enero de 2026 trasciende la noticia de que Vinicius Júnior le habría comunicado a Real Madrid que no piensa seguir en el equipo ‘Merengue’ para la siguiente temporada. Esto tras todos los pitos y abucheos que recibió el pasado fin de semana ante Levante.

La posible salida de Vini le termina abriendo la puerta a Luis Díaz para un posible fichaje. El colombiano encabeza la lista de reemplazos para el brasileño y el dinero no sería un problema, puesto que, Vinicius se iría dejando más de 100 millones en caja.

Luis Díaz la “rompe” en Bayern Múnich y su gran temporada incluso lo pone como un candidato para competir por el Balón de Oro. El semestre con Bayern y lo que logre con la Selección Colombia en el Mundial 2026 aumentarían su chance de llegar al Real Madrid.

Desde España hay varios rumores que ponen al 7 fuera de Real Madrid. No obstante, todo esto se confirmará apenas tras el Mundial de 2026. Vini no vive su mejor momento y está cerrando una de sus peores temporadas con la camiseta “Merengue”.

Luis Díaz es una gran figura en Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

Otro factor que acerca a Luis Díaz a Real Madrid es el posible fichaje de Jurgen Klopp para la siguiente temporada. El DT alemán lo llevó a Liverpool y lo convirtió en uno de los mejores del mundo y ahora podría llevarlo a Real Madrid para iniciar su proyecto.

El valor de mercado de Luis Díaz

Tras su gran rendimiento con Bayern Múnich, Luis Díaz ahora mismo tiene un valor económico de 70 millones de euros. El colombiano cumplió 29 años y tiene contrato en Alemania hasta 2029. Bayern no pondría fácil vender al que es ahora mismo su mejor jugador.

Las estadísticas de Luis Díaz en esta temporada

Luis Díaz, en lo que va de temporada, lleva 25 partidos con la camiseta de Bayern Múnich. El ‘Guajijro’ ha marcado 14 goles y ha dado 11 asistencias. En cancha lleva 2.054 minutos jugados. Es una figura total de todo el plantel y titular indiscutible.

En síntesis: