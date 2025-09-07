Está claro que Kylian Mbappé tiene dos cuentas pendientes en su exitosa carrera, en la que ya reúne 380 goles y, entre otros lauros, una Copa del Mundo (Rusia 2018). Uno es en el plano individual y otro en el colectivo. El que depende mayormente de él es el Balón de Oro, reconocimiento que, a sus 27 años, todavía no pudo lograr.

Y la otra, claramente, es la UEFA Champions League, trofeo que, por la obsesión de ganarlo, en cierto punto, fue lo que lo arrimó al Real Madrid en el mercado de pases de la temporada pasada. Casualidades del destino, el que terminó siendo campeón fue el París Saint-Germain, club con el que el delantero tuvo 7 intentos por ser campeón de Europa entre 2017/2018 y 2023/2024.

De hecho, el propio Kylian Mbappé reconoció que espera que la campaña actual sea la que corte esta estadística de frustraciones en la Liga de Campeones, en una entrevista que le concedió al portal alemán Bild. ”¿Pronóstico del ganador de la Champions League? Siempre digo Real Madrid”.

De igual modo, el delantero de la Selección de Francia apuntó que el Merengue tendrá varios competidores que también se postulan como candidatos para llegar a la Final que se llevará a cabo en Budapest a fines de mayo: ”Hay muchos buenos equipos en Europa; lo vimos el año pasado con el nuevo formato. Este año será aún mejor”.

Por otra parte, si bien tiene el foco en la Champions League, Mbappé evidenció que también piensa en Estados Unidos, México y Canadá 2026: ”Esta temporada es muy importante para el club y también nos encaminamos hacia el Mundial, así que también es importante para todos los jugadores que quieran ir allí, incluyéndome a mí”.

La buena impresión que le generó Xabi Alonso a Kylian Mbappé

Entre otras temas, Kylian Mbappé también opinó respecto a su entrenador desde la actual temporada, Xabi Alonso, quien tomó las riendas del plantel principal del Real Madrid tras el cierre de ciclo de Carlo Ancelotti (quien continuó con su labor en la Selección de Brasil):

Publicidad

Publicidad

“Me causó una gran impresión. Veo a un tipo con ganas de triunfar. Conoce el club a la perfección porque jugó aquí. Simplemente intentamos implementar lo que nos dice. Intentamos comprender el plan que tiene para nosotros”, expresó el atacante de ya 47 tantos en 62 partidos con la camiseta merengue.

ver también A la Selección de Francia le ofrecieron la revancha de Qatar 2022 contra Argentina y fue rechazada por Kylian Mbappé por un inesperado motivo