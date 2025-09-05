A la Selección de Francia le ofrecieron la revancha de Qatar 2022 contra Argentina y fue rechazada por Kylian Mbappé por un inesperado motivo

El 18 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la mejor final en la historia de todas las ediciones de la Copa del Mundo. En Lusail, la Selección Argentina y su par de Francia igualaron 3-3 a lo largo de los 120 minutos que afrontaron, donde Kylian Mbappé anotó los tres tantos de los comandados por Didier Deschamps, pero fueron los de Lionel Scaloni quienes se quedaron con el título por medio de la tanda de penales.

Después de varios intentos, el fútbol le dio una alegría a Lionel Messi, al pueblo argentino y también privó a Mbappé de consagrarse campeón del mundo por segunda vez al hilo, ya que había festejado en Rusia 2018. Pero la cita que se llevó a cabo en Qatar quedó para la Albiceleste, que cortó una racha de 36 años sin coronarse.

A raíz de este cruce, se generó una gran pica entre ambos seleccionados. Por esa misma razón, varios integrantes de la Federación Francesa de Fútbol estudiaron la posibilidad de organizar una revancha entre Les Bleus y los argentinos, en marzo de 2024 y en un país fuera de Europa, lo que implicaría un largo viaje en avión, según informó L’Équipe durante la jornada del viernes 5 de septiembre de 2025.

Cuando las autoridades francesas le pidieron una opinión al respecto al ahora delantero de Real Madrid, Kiki dejó en claro que no era una buena idea. “Cuestionó al presidente de la FFF (Philippe Diallo) varias veces, en el programa del equipo, durante los partidos. Es un capitán moderno, con cierta estatura”, le indicaron allegados a la selección a la fuente citada.

El Mundial de Qatar 2022 que ganó Argentina fue el más visto de la historia, conforme a un informe de la FIFA. (IMAGO)

Mbappé tenía una razón para negarse a una nueva presentación entre Francia y Argentina, principalmente para la fecha que planificaban Diallo y compañía: ya había advertido los riesgos que generaba un viaje tan largo (unas diez horas en avión desde París) en esa época del año. Por eso mismo, desde L’Équipe indicaron que desde la FFF declinaron la posibilidad de afrontar el compromiso y que el capitán se convirtió en un interlocutor convincente con la federación.

Publicidad

Publicidad

ver también Mbappé reveló el primer diálogo que tuvo con Messi tras perder la final del Mundial 2022