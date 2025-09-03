La confesión de Mauricio Pochettino sobre Kylian Mbappé y el Real Madrid

Kylian Mbappé fue el gran objetivo de mercado del Real Madrid desde que empezó a despuntar como uno de los delanteros más determinantes del fútbol europeo con la camiseta del París Saint-Germain, principalmente, después de la Copa del Mundo de Rusia 2018 que el delantero ganó con la Selección de Francia.

Desde entonces, se especuló en cada apertura del libro de pases. Encima, al poco tiempo empezaron a circular imágenes del futbolista con la camiseta merengue cuando niño, lo que despuntó aún más los comentarios en redes sociales. Y como si fuera poco, en varias entrevistas por aquel entonces admitió que su modelo a seguir era Cristiano Ronaldo.

Por lo que para el París Saint-Germain no fue fácil convivir con los trascendidos y con las claras aspiraciones que tenía su principal estrella, con quien buscaba alcanzar su primera consagración internacional (casualidades del destino o no, logró derribar esa estadística en la primera temporada sin Mbappé en el plantel al coronarse en la Champions League y meses más tarde en la Supercopa de Europa).

Al respecto de lo que fue todo ese periodo en el que no solo Kylian estaba inmerso en rumores, sino que la dirigencia del Real Madrid ya había empezado a hacer sus acercamientos (hubo una oferta concreta para comprarle la ficha en 2022), el que brindó un relato revelador fue Mauricio Pochettino, el entrenador del PSG entre 2020 y 2022.

“Yo era el entrenador y lo sentía como un hijo que te viene a pedir un consejo”, dijo el estratega argentino, quien remarcó su excelente relación con el atacante, en una conversación que mantuvo con el reconocido periodista español Josep Pedrerol en su ciclo de entrevistas llamado ‘El Cafelito’.

”No era fácil porque yo no podía ir en contra de mis intereses, yo era el entrenador del PSG, pero a la vez veía a un crío que los ojos brillan por otro club. Estuvo en el París el tiempo que yo estuve y después cumplió su sueño”, explicó Mauricio Pochettino, a raíz de la charla que tuvo con Mbappé, que buscaba un consejero en medio de las negociaciones entre la Casa Blanca y el conjunto parisino.

Kylian Mbappé busca hacer historia en el Real Madrid

Kylian Mbappé ya ganó dos títulos con el Real Madrid: la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, ambos conseguidos en 2024. Además, acumula 47 goles y 5 asistencias en 62 partidos entre todas las competiciones, por lo que ya está haciendo méritos de sobra para quedar en la historia de la Casa Blanca. No obstante, está claro que precisa alzar la Champions League y adjudicarse algún Balón de Oro para ser considerado como uno de los más grandes de todos los tiempos del Merengue.

