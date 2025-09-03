Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La confesión de Mauricio Pochettino sobre Kylian Mbappé y el Real Madrid

El entrenador argentino, que estuvo al mando del PSG entre 2020 y 2022, se refirió al momento en el que a Mbappé se le arrimó la Casa Blanca.

Por Germán Carrara

Mauricio Pochettino reconoció que a Kylian Mbappé le "brillaban los ojos" por el Real Madrid cuando lo dirigía en el PSG.
© Getty ImagesMauricio Pochettino reconoció que a Kylian Mbappé le "brillaban los ojos" por el Real Madrid cuando lo dirigía en el PSG.

Kylian Mbappé fue el gran objetivo de mercado del Real Madrid desde que empezó a despuntar como uno de los delanteros más determinantes del fútbol europeo con la camiseta del París Saint-Germain, principalmente, después de la Copa del Mundo de Rusia 2018 que el delantero ganó con la Selección de Francia.

Desde entonces, se especuló en cada apertura del libro de pases. Encima, al poco tiempo empezaron a circular imágenes del futbolista con la camiseta merengue cuando niño, lo que despuntó aún más los comentarios en redes sociales. Y como si fuera poco, en varias entrevistas por aquel entonces admitió que su modelo a seguir era Cristiano Ronaldo.

Por lo que para el París Saint-Germain no fue fácil convivir con los trascendidos y con las claras aspiraciones que tenía su principal estrella, con quien buscaba alcanzar su primera consagración internacional (casualidades del destino o no, logró derribar esa estadística en la primera temporada sin Mbappé en el plantel al coronarse en la Champions League y meses más tarde en la Supercopa de Europa).

Al respecto de lo que fue todo ese periodo en el que no solo Kylian estaba inmerso en rumores, sino que la dirigencia del Real Madrid ya había empezado a hacer sus acercamientos (hubo una oferta concreta para comprarle la ficha en 2022), el que brindó un relato revelador fue Mauricio Pochettino, el entrenador del PSG entre 2020 y 2022.

Tweet placeholder

“Yo era el entrenador y lo sentía como un hijo que te viene a pedir un consejo”, dijo el estratega argentino, quien remarcó su excelente relación con el atacante, en una conversación que mantuvo con el reconocido periodista español Josep Pedrerol en su ciclo de entrevistas llamado ‘El Cafelito’.

Publicidad

”No era fácil porque yo no podía ir en contra de mis intereses, yo era el entrenador del PSG, pero a la vez veía a un crío que los ojos brillan por otro club. Estuvo en el París el tiempo que yo estuve y después cumplió su sueño”, explicó Mauricio Pochettino, a raíz de la charla que tuvo con Mbappé, que buscaba un consejero en medio de las negociaciones entre la Casa Blanca y el conjunto parisino.

Kylian Mbappé busca hacer historia en el Real Madrid

Kylian Mbappé ya ganó dos títulos con el Real Madrid: la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, ambos conseguidos en 2024. Además, acumula 47 goles y 5 asistencias en 62 partidos entre todas las competiciones, por lo que ya está haciendo méritos de sobra para quedar en la historia de la Casa Blanca. No obstante, está claro que precisa alzar la Champions League y adjudicarse algún Balón de Oro para ser considerado como uno de los más grandes de todos los tiempos del Merengue.

Atlético de Madrid confirmó la baja del socio de Julián Alvarez: se pierde el debut en Champions

ver también

Atlético de Madrid confirmó la baja del socio de Julián Alvarez: se pierde el debut en Champions

El guiño de Federico Valverde a Franco Mastantuono y a Argentina

ver también

El guiño de Federico Valverde a Franco Mastantuono y a Argentina

germán carrara
Germán Carrara
Lee también
Debut, derrota y anti récord para Pochettino
FIFA

Debut, derrota y anti récord para Pochettino

En Chelsea: Pochettino lo hizo estrella y este lo crítica
Premier League

En Chelsea: Pochettino lo hizo estrella y este lo crítica

¿Y Guardiola?: Pochettino, cerca de dirigir en el Mundial 2026
FIFA

¿Y Guardiola?: Pochettino, cerca de dirigir en el Mundial 2026

Premio consuelo para Messi tras perder la final de la Leagues Cup
MLS

Premio consuelo para Messi tras perder la final de la Leagues Cup

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo