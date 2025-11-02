Por lo general, los equipos que participan de la Champions League viajan un día antes a la ciudad en la que deben jugar sus partidos. Allí entrenan y ofrecen la rueda de prensa que exige la UEFA en la antesala de cada compromiso. No obstante, Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, decidió romper los esquemas para su encuentro con el Liverpool.

Es que en lugar de viajar al Reino Unido en horas de la mañana de este lunes 3 de noviembre, optó por entrenar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas -como lo hace habitualmente- y trasladarse junto a sus dirigidos por la tarde. De esa manera, llegaría para tener el encuentro con los periodistas cerca de las 19 horas de Europa Central.

Tal decisión llamó la atención del ambiente del fútbol europeo luego de que el Real Madrid venciera al Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu, pues Xabi Alonso reconoció en el auditorio con los periodistas cuál sería su plan en los instantes previos al duelo con el Liverpool de Arne Slot en el mítico recinto de Anfield Road.

”Tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra Ciudad Deportiva, en nuestro espacio, para que allí no nos cojan 200 cámaras”, contestó Xabi tras la goleada por 4 a 0 que el Madrid le propinó al elenco ché por la jornada 11 de LaLiga 2025/2026, a raíz de su planificación que tiene como fin, principalmente, resguardar su táctica.

Real Madrid buscará mantenerse por la senda de la victoria

El Real Madrid es uno de los cinco equipos que se mantiene con puntaje ideal en la Fase de Liga de la UEFA Champions League (París Saint-Germain, Bayern Munich, Inter de Milán y Arsenal son los otros competidores que, hasta el momento, ganaron todos sus partidos de la primera instancia de la competencia continental).

Los de Xabi Alonso derrotaron 2 a 1 al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu, 5 a 0 al Kairat Almaty en Kazajistán y 1 a 0 a la Juventus en la Casa Blanca. Ahora, intentarán repetir este martes 4 de noviembre cuando visiten al Liverpool en Anfield desde las 21:00 horas de Europa Central.

