El Al Nassr de Cristiano Ronaldo necesitaba ganar por la Liga Pro de Arabia Suadí, luego de haber quedado eliminado en los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones a manos del Al Ittihad, básicamente para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones del campeonato local.

Por eso, el duelo que el elenco de la estrella portuguesa disputó este sábado primero de noviembre frente al Al Feiha en el Al -Awwal Park, en la previa, tomó una trascendencia mayor, tendencia que no solo que no disminuyó en el durante y en el post, sino que aumentó por lo que fueron las incidencias que afectaron al resultado final.

Resulta que el Al Nassr ganó 2 a 1 con dos tantos de CR7, uno de ellos en el minuto 15 de tiempo adicionado, mediante un penalti bastante polémico por el que debió intervenir el VAR. De hecho, desde el equipo que actuó de visitante elevaron la queja a punto tal que hasta involucraron a la FIFA.

”Ni el presidente de la FIFA Gianni Infantino, me puede convencer de que fue penalti para el Al Nassr”, exclamó Fahad Al-Ansari, director deporitvo del Al-Feiha, en conversación con diferentes medios en la zona mixta del recinto del conjunto de Riad.

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En efecto, los de Cristiano Ronaldo se quedaron con los tres puntos y sigue en lo más alto de la clasificación de la Liga Pro Saudí con 21 unidades, tres más que su máximo perseguidor el Al Tawoon (su máximo rival, el Al Hilal, está tercero con 17 puntos).

Cristiano Ronaldo llegó a los 952 goles

Cristiano Ronaldo sigue en carrera para lograr su objetivo de alcanzar los 1000 goles en su carrera profesional. El delantero portugués de 40 años (cumplirá 41 el próximo 5 de febrero), con sus dos tantos ante el Al Feiha ya suma 952, cifra con la que, además, lidera la estadística de los máximos artilleros de la historia de fútbol (Lionel Messi se mantiene segundo con 892 gritos).

En ese mismo sentido, CR7 buscará aumentar su cuenta personal este miércoles 5 de noviembre contra el Goa de la India por la cuarta jornada del Grupo D de la Champions League de la AFC.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

El Al Nassr ganó 2 a 1 al Al Feiha el sábado primero de noviembre con dos goles de Cristiano Ronaldo .

ganó al Al Feiha el con de . Cristiano Ronaldo marcó un penalti polémico en el minuto 15 de tiempo adicionado que fue revisado por el VAR.

marcó un penalti polémico en el que fue revisado por el VAR. Cristiano Ronaldo alcanzó los 952 goles en su carrera profesional con su doblete.

ver también ¡Inoxidables! Las renovaciones que firmaron Lionel Messi y CR7 con Inter Miami y Al Nassr