Estos son los ocho rivales de Real Madrid y Barcelona en la UEFA Champions League 2025-26

Todo listo para la UEFA Champions League 2025-26. La consagración de PSG ya es cosa del pasado y ahora los mejores equipos del Viejo Continente se preparan para luchar otra vez por la Orejona. Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la Fase Liga y quedaron definidos los cruces de la primera etapa de la nueva edición de la Liga de Campeones.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que desde la temporada anterior ya no existe el formato de fase de grupos con cuatro equipos por zona. Por el contrario, ahora los clubes están divididos en cuatro bombos, pero se realiza un sorteo en el cual cada equipo se enfrenta a otros ocho y luchan por la clasificación en una tabla general.

Como todos los años, dos de los grandes animadores de este certamen son Real Madrid y Barcelona. El Merengue es el máximo ganador de la Champions con 15 orejonas; mientras que el Barça -de la mano de su figura Lamine Yamal– buscará cobrarse revancha de la última edición en semifinales. A continuación, conoce los ocho rivales de cada uno.

ver también Se sorteó la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26: partidazos confirmados

Rivales de Real Madrid en la Fase Liga:

Manchester City

Olympique de Marsella

Liverpool

Olympiacos

Juventus

AS Mónaco

Benfica

Kairat Almaty

Publicidad

Publicidad

Frenkie de Jong y Jude Bellingham luchan por un balón (GETTY IMAGES)

Rivales de Barcelona en la Fase Liga:

Paris Saint-Germain (PSG)

Eintracht Frankfurt

Olympiacos

FC Copenhagen

Chelsea

Club Brugge

Slavia Praga

Newcastle United

ver también ¡Inesperado! UEFA toma decisión sobre la final de Champions League que deja a México sorprendido

¿Cuándo empieza la Fase Liga de la Champions League 2025-26?

La UEFA anunció que la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 comenzará el 16 de septiembre de 2025 y se cerrará el 28 de enero de 2026. Luego se dará inicio a la etapa de eliminación directa con los octavos de final que comenzarán el 17 de febrero y se desarrollarán todas las instancias hasta la final del 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.

Publicidad