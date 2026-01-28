Solo un gol separa a Lewandowski de igualar importante récord de Messi en Champions

Por la ciudad de Barcelona se preparan para un partido que puede ser absolutamente histórico en cuanto a la Champions League se refiere. Los pupilos de Hansi Flick no solamente intentarán clasificarse a la fase de octavos de final del torneo de manera directa con una victoria frente a Copenhague. En caso de que Robert Lewandowski le meta gol a los daneses, igualará uno de los grandes récords de Lionel Andrés Messi en su paso por el mayor torneo de clubes de euro.

Todo pasa por entender que en caso de marcarle al equipo del norte del viejo continente, Robert Lewandowski llegará a un total de 40 equipos distintos en Champions a los cuales le ha anotado de manera oficial. Dicho número de rivales vencidos es el que tiene en este momento Lionel Andrés Messi tras su paso por entidades como el conjunto culé o Paris Saint Germain por la Copa de Europa. Cristiano Ronaldo se quedó en un total de 38.

Recordemos que Lewandowski llegó a 39 víctimas en toda la Champions después de marcarle Slavia Praga en el último encuentro de la Copa de Europa. Gracias a ello pudo superar los números de Cristiano Ronaldo y ponerse como el segundo máximo anotador de clubes distintos en un torneo donde en este momento solamente Messi le separa de la punta. Hay que vencer al equipo danés y esperar resultados para soñar con hacer parte del club de los octavos de final.

No es ni mucho menos la primera marca que el delantero polaco tiene el gusto de competirle a Messi o Cristiano Ronaldo. Hablamos de un ariete que a sus 38 años y en medio de un proceso de renovación que no termina de ir para adelante, se ha encolumnado como el tercer gran referente de la generación que poco a poco se despide de este planeta a nivel futbolístico. Semanas atrás dejaba en claro cuál es su principal baluarte para poder competir con el argentino o portugués en cuanto a registro se refiere.

Messi le marcó a 40 equipos distintos en la Champions: GETTY

“¿Qué tienen jugadores como Messi, Cristiano o yo, en cuanto a mentalidad, que nos hace distintos? Creo que hemos tenidos que trabajar mucho más (vs. nueva generación) para conseguir nuestros objetivos, pero quizás fue un poco más fácil para nosotros al no tener redes sociales. Las redes son muy tóxicas. Si lees y escuchas todo lo que dicen de ti, es demasiada información que puede quebrarte”, reflexiones de un Lewandowski que en caso de marcarle al Copenhague en las próximas horas será uno de los dos jugadores que más le ha marcado a camisetas distintas a partido en toda la historia de la Champions League.

La MLS sueña con Lewandowski

Diferentes medios de comunicación de la ciudad de Barcelona como Sport o Mundo Deportivo aseguran que el delantero no tiene en este momento en su cabeza la idea de irse a Oriente Medio. Arabia Saudita le ha tentado con diferentes ofertas a lo largo de los últimos años y sin suerte hasta la fecha. La MLS de los Estados Unidos de Norteamérica y concretamente en Chicago Fire, el equipo mejor posicionado para quedarse con sus servicios.

Hablamos de una operación que no tendría lugar hasta mediados de año y que supone el siguiente gran objetivo del torneo en cuanto a fichajes desde Europa se refiere. Chicago, meses atrás ya intentó la contratación sin suerte de Thomas Miller antes de que apareciera Vancouver de Canadá para quedarse con él baluarte de Bayern Múnich.

Datos claves

Robert Lewandowski igualará a Lionel Messi si le marca gol a 40 equipos distintos en Champions.

igualará a si le marca gol a distintos en Champions. El delantero polaco superó los 38 rivales goleados de Cristiano Ronaldo tras marcarle al Slavia Praga.

goleados de tras marcarle al Slavia Praga. El club Chicago Fire de la MLS es el mejor posicionado para fichar al polaco a mediados de año.

