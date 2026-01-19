El delantero argentino de Colo Colo, Javier Correa, encendió la polémica en las últimas horas con sus dichos tras lo que fue la derrota del ‘Cacique’ por 3-2 ante Alianza Lima, en la que el atacante anotó un doblete y acalla a sus críticos por su falta de gol.

Sobre lo que fue esta postura del atacante del ‘Popular’, el periodista Manuel de Tezanos se dio su espacio en el programa ‘Tarde pero al Balong’ para desmenuzar los dichos de Correa, los que consideró más que insólitos, por su respuesta a la gente.

“Correa declaró como si fuera Van Basten después del partido, un gol estaba offside Correa, después lo puede ver en la repetición, pero si fuese con VAR, el segundo gol se lo anulaban”, parte señalando de Tezanos.

Siguiendo en aquello, el comunicador considera que el delantero argentino ha tenido muy poca autocrítica por lo que es su desempeño y en la que siente que marcar en duelos amistosos, no es parámetro para poder hacer callar a la gente que lo crítica.

Correa y sus dichos sacaron ronchas | Foto: Photosport

“Poca autocrítica de Correa, hace dos goles y manda a callar a todo el mundo, pero le chup… un huevo todo lo que se dice, pero igual manda a callar con un par de goles en un amistoso (risas)”, declara.

Finalmente, De Tezanos vuelve a dejar en claro que los dichos de Javier Correa hoy en día son muy desacertados, teniendo en consideración lo que ha sido el complicado momento que atravesado Colo Colo desde el año anterior.

“No le interesa, pero manda a callar con dos goles en un amistoso, es increíble, uno lo escucha y es una locura, increíble. A mí me parece que el tono de declaración de Correa, debería haber sido otro, pero él decide declarar así…”, cerró.

