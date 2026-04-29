Ya hay sanción: el puñetazo de Esteban Andrada en España complica su posible llegada a Colo Colo

El pasado fin de semana, el arquero argentino Esteban Andrada fue protagonista en el fútbol español tras un polémico incidente en la Segunda División, donde protagonizó una agresión en cancha que dio la vuelta al mundo.

El hecho ocurrió en el duelo entre Real Zaragoza y Huesca, en un cierre de partido que escaló rápidamente en tensión. Tras ser expulsado, el guardameta se vio involucrado en una trifulca con jugadores rivales, episodio que incluyó un golpe de puño a Jorge Pulido, lo que desató la polémica en España.

La reacción del tribunal disciplinario no tardó en llegar y el meta de 35 años recibió un castigo de 13 partidos, una sanción que lo aleja por un largo periodo de la competencia oficial y que podría tener repercusiones en Colo Colo. ¿La razón?

El fuerte golpe de puño de Esteban Andrada a Jorge Pulido le costó caro | FOTO: Archivo

¿Se enfría la opción de Andrada en Colo Colo?

Y es que el portero trasandino había sido una de las opciones que manejó el técnico Fernando Ortiz a comienzos de la temporada 2026 para reforzar el arco del Cacique, en medio de la búsqueda de alternativas de jerarquía para el plantel albo.

En los últimos días, además, su nombre volvió a sonar en el entorno del Popular como una eventual alternativa para el mercado de fichajes invernal, considerando la lesión de Fernando de Paul, que lo mantiene fuera de acción durante gran parte del primer semestre.

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Sin embargo, el escenario cambia de forma drástica tras la dura sanción impuesta en el fútbol español, lo que complica cualquier posibilidad de un movimiento inmediato de Andrada hacia otro club.

En resumen…