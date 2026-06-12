El inesperado anuncio del presidente de Ecuador con la cerveza por el Mundial 2026 que da que hablar

La sorprendente medida estará en vigencia hasta el 19 de julio, cuando se dará por finalizó el Mundial 2026.

El Mundial 2026 -que se está llevando a cabo en Estados Unidos, México y Canadá- no solo genera expectativas dentro de la cancha, sino que también ha comenzado a provocar llamativas decisiones fuera de ella.

Uno de los países que está presente en la cita planetaria es Ecuador, selección que comparte el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. La Tri afronta el desafío con ilusión y con una generación que espera convertirse en protagonista en el certamen.

De hecho, el combinado ecuatoriano busca superar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, registrada en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final antes de ser eliminado por la Inglaterra liderada por David Beckham.

Ecuador finalizó en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas | FOTO: Getty Images

Daniel Noboa ordena bajar el precio de la cerveza

En ese contexto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sorprendió en las últimas horas con un anuncio relacionado con la cerveza y otras bebidas de moderación, una medida que rápidamente generó repercusión tanto dentro como fuera del país.

“Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial”, anunció el mandatario.

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Además, Noboa explicó que la decisión tendrá un efecto directo en el bolsillo de los consumidores. “De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más del 20%”, aseguró, en medio de aplausos de pobladores.

Finalmente, Noboa se mostró confiado en el papel que cumplirá la selección ecuatoriana en la Copa del Mundo. “Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos”, sentenció.

Revisa el anuncio del presidente de Ecuador acá:

🔊#ATENCIÓN | El presidente Daniel Noboa anunció la eliminación temporal del impuesto a consumos especiales de bebidas de moderación, durante el Mundial de fútbol. pic.twitter.com/7MZ9rnBUoX — NotiMundo (@notimundoec) June 11, 2026