El ex campeón de Copa Sudamericana con Universidad de Chile, Matías Rodríguez, habló de la actualidad de la U y eligió a los tres jugadores que más le costó marcar, donde destaca un ex Colo Colo y otro ex Universidad Católica.

Matías Rodríguez, ex jugador de fútbol y campeón de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile, lleva un buen tiempo ya retirado de la actividad, pero, como suele pasar, siempre termina hablando del deporte que lo llevó al estrellato.

En conversación con el portal de noticias As, el ex jugador argentino confesó que su partida del cuadro azul fue de lo más duro de su carrera: “Si bien fue una decisión en conjunto con el club, nunca imaginé irme. Pero bueno, son decisiones que uno va tomando a lo largo de la carrera y después hay que asumir”.

Martín Rodríguez haciendo sufrir a la defensa de la U. | Foto: Agencia UNO

Patrón de la zaga azul en uno de los momentos más gloriosos de la institución, Rodríguez incluso se dio maña para señalar a los jugadores más habilidosos que le tocó marcar estando en la U, donde asoma un ex Colo Colo y ex Universidad Católica.

“Edson puch es uno. Incluso, cuando lo enfrentaba en los entrenamientos, cuando jugaba con nosotros en la U, era bastante complicado el hombre. Era muy bueno. Tengo muy buena relación con Edson”, rememoró el Mati.

Bajo esa misma línea, recordó a un ex albo que le dio más de un dolor de cabeza: “Otro que me hizo pasar una mala tarde en un Superclásico fue Martín Rodríguez. Hizo lo que quiso y lo odié (ríe). Y el tercero es Jonathan Benítez, de Palestino. Siempre me gustó ese jugador, ya que iba para adelante y en varias ocasiones me superó con bastante facilidad”, remató.