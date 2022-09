Universidad de Chile y su lucha por no descender a la Primera B: Histórico entrenador del fútbol chileno advierte fallo fotográfico

Universidad de Chile está protagonizando una de las luchas más emocionantes del Campeonato Nacional 2022, pero no es precisamente la que ha marcado la historia de los universitarios, sino que la por no descender a la Primera B en la próxima temporada.

El cuadro dirigido por el uruguayo Diego López está jugando con fuego en el torneo nacional y una serie de resultados podrían dejarlo incluso como colista absoluto en la próxima fecha si es que cae con Coquimbo Unido y Deportes La Serena se hace fuerte ante Universidad Católica en condición de local.

La parte baja del Campeonato Nacional 2022 tiene a cuatro equipos que pareciera que están destinados a pelear el descenso esta temporada; Deportes La Serena, Coquimbo Unido, Deportes Antofagasta y la misma Universidad de Chile.

La U viene de caer ante la UC en el Clásico Universitario. | Foto: Agencia UNO

En Bolavip Chile quisimos saber la voz de un experto y Raúl Toro entregó sus impresiones sobre los azules: “Yo creo que la U ha mejorado con relación al principio de temporada. A la U yo la veía muy mal, ahora por lo menos tiene algunas cositas mínimas, pero está pagando las equivocaciones de los dirigentes. No puede ser un plantel tan armado”.

¿Debe irse Diego López o no? Toro responde: “Tiene que morir con las botas puestas, pero sería una catástrofe. Los dirigentes de la Universidad de Chile se han mandado varias y no solo este año. Lamentablemente sacar al técnico hoy día sería otro error más. Que termine con las botas puestas y chao, si en el fondo no puede jugar mejor la U”.

En el cierre, comentó lo que se viene en la lucha por no caer a la Primera B: “Si tuviera una bolita mágica te diría, pero no sé. Lo que sí sé es que va luchar hasta el final y creo que la Universidad de Chile tiene un fixture muy complejo, pero los otros también. Coquimbo viene muy mal y La Serena también. Antofagasta se salvó, pero no hizo nada para ganarlo, así que yo creo que va estar muy peleada la cosa. Los que van a bajar va ser con fallo fotográfico”, remató.