El pésimo momento que vive Universidad de Chile despertó el interés de Rodrigo 'Rorro' Osorio, vocalista de la banda Sinergia e indentificadísimo hincha azul, quien tuvo palabras de críticas para la gestión que ha hecho Azul Azul y clama por una figura del porte del ex presidente bullanguero, René Orozco.

Universidad de Chile se complicó más de la cuenta en la tabla de posiciones el fin de semana cayendo en el Superclásico ante Colo Colo, compromiso que arrancó bien, pero terminó perdiendo por 3-1 ante la eficacia de un conjunto albo que impuso su lugar en la tabla.

Las aguas no están tranquilas en la U tanto dentro como fuera de la cancha. En el césped, el equipo de Diego López no se encuentra y no logra cuajar un funcionamiento acorde al paladar del hincha de la U. ¿Y Afuera? Sin ir más lejos, un director de Azul Azul hoy día disparó contra Michael Clark y su ausencia en el Estadio Fiscal de Talca.

Rodrigo Osorio puede que no suene a primeras, pero cuando dicen Rorro de Sinergia cae la teja. El vocalista de una de las bandas más populares del país es un reconocido hincha del Romántico Viajero y, en esta pasada, quiso expresar con Bolavip Chile el sentir por lo que él ve en el equipo de sus amores.

La U no vio una ante Colo Colo en el Superclásico. | Foto: Agencia UNO

“Respecto a la situación de la U, hay algo que personalmente me preocupa mucho es que quizás soy yo el desconectado, pero no veo quién está al frente de la institución, no lo veo como un rostro o una persona que dé explicaciones, que plantee un plan estratégico”, dijo el intérprete de canciones como ‘Te enojai por todo’.

Rorro clama porque en la U existan figuras como eran las de antaño: “Yo recuerdo al Doctor Orozco que era muy criticado en su tiempo, despertaba muchas pasiones en muchos sentidos, pero era realmente un líder. Otros rostros en términos de los años gloriosos de la U cuando ganó la Sudamericana también, pero hoy no veo ningún rostro responsable y explicando el devenir de la institución y eso lo encuentro complicado”.

ver también Caamaño resalta la paliza táctica que le dio Quinteros a Diego López

“Da la sensación de que el barco está a la deriva y tarde o temprano se empieza a reflejar en una institución que lleva tres años en un nivel de desempeño paupérrimo. Creo que va más allá del tema de los jugadores, ponen todo el esfuerzo posible para sacar adelante una tarea, pero si no hay un liderazgo, un plan estratégico adelante, me parece peligroso. Hay que partir planteando una estrategia y veamos para adelante cómo seguimos, pero que haya un responsable. Si no hay, nadie sabe quién está al frente y es lo mismo que estar a la deriva”, cerró Osorio con una mirada muy crítica.