Este domingo finalizó la undécima fecha de la Liga de Primera 2026, donde hubo tres partidos que encendieron la jornada, con algunos cambios importantes en la tabla de posiciones.

En el primer turno empataron sin goles Deportes La Serena y Huachipato en la Cuarta Región. A media tarde, Colo Colo venció por 2-1 de visita a Universidad de Concepción.

Con este resultado, el Cacique volvió a la cima con 21 puntos, pero por diferencia de goles lo supera Deportes Limache. Eso sí, los albos tienen un partido pendiente.

El último duelo de la jornada dominical fue la golada de Everton por 3-1 sobre Cobresal en Viña del Mar, que alejó a los Ruleteros de la zona de descenso, pues quedaron novenos con 15 unidades.

Everton volvió a los festejos ante Cobresal. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

En la parte baja de la clasificación siguen complicados Deportes Concepción y Unión La Calera, con 8 y 10 puntos respectivamente. Mientras que los Mineros tienen el mismo puntaje que los Cementeros, pero con mejor diferencia de gol.

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El partido más atractivo de la fecha fue el clásico universitario, donde Universidad de Chile se impuso por 1-0 a Universidad Católica el sábado en el Estadio Nacional.

Los azules igualaron a los Cruzados con 17 puntos y ahora se hacen compañía en la sexta y quinta posición, respectivamente.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Limache 21 11 25:11 14 6 3 2 2 Colo Colo 21 10 11:6 5 7 0 3 3 Huachipato 19 11 18:14 4 6 1 4 4 O’Higgins 19 11 17:16 1 6 1 4 5 U. Católica 17 11 24:17 7 5 2 4 6 U. de Chile 17 11 11:6 5 4 5 2 7 Ñublense 17 11 11:9 2 4 5 2 8 Coquimbo 16 10 14:12 2 5 1 4 9 Everton 15 11 12:10 2 4 3 4 10 La Serena 14 11 13:14 -1 3 5 3 11 Palestino 14 11 14:18 -4 4 2 5 12 U. de Concepción 14 11 9:19 -10 4 2 5 13 Audax Italiano 11 11 15:16 -1 3 2 6 14 Cobresal 10 11 17:23 -6 3 1 7 15 U. La Calera 10 11 10:21 -11 3 1 7 16 Dep. Concepción 8 11 8:17 -9 2 2 7

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En síntesis