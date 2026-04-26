Este domingo finalizó la undécima fecha de la Liga de Primera 2026, donde hubo tres partidos que encendieron la jornada, con algunos cambios importantes en la tabla de posiciones.
En el primer turno empataron sin goles Deportes La Serena y Huachipato en la Cuarta Región. A media tarde, Colo Colo venció por 2-1 de visita a Universidad de Concepción.
Con este resultado, el Cacique volvió a la cima con 21 puntos, pero por diferencia de goles lo supera Deportes Limache. Eso sí, los albos tienen un partido pendiente.
El último duelo de la jornada dominical fue la golada de Everton por 3-1 sobre Cobresal en Viña del Mar, que alejó a los Ruleteros de la zona de descenso, pues quedaron novenos con 15 unidades.
Everton volvió a los festejos ante Cobresal. (Foto: Manuel Lema/Photosport)
En la parte baja de la clasificación siguen complicados Deportes Concepción y Unión La Calera, con 8 y 10 puntos respectivamente. Mientras que los Mineros tienen el mismo puntaje que los Cementeros, pero con mejor diferencia de gol.
El partido más atractivo de la fecha fue el clásico universitario, donde Universidad de Chile se impuso por 1-0 a Universidad Católica el sábado en el Estadio Nacional.
Los azules igualaron a los Cruzados con 17 puntos y ahora se hacen compañía en la sexta y quinta posición, respectivamente.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Limache
|21
|11
|25:11
|14
|6
|3
|2
|2
|Colo Colo
|21
|10
|11:6
|5
|7
|0
|3
|3
|Huachipato
|19
|11
|18:14
|4
|6
|1
|4
|4
|O’Higgins
|19
|11
|17:16
|1
|6
|1
|4
|5
|U. Católica
|17
|11
|24:17
|7
|5
|2
|4
|6
|U. de Chile
|17
|11
|11:6
|5
|4
|5
|2
|7
|Ñublense
|17
|11
|11:9
|2
|4
|5
|2
|8
|Coquimbo
|16
|10
|14:12
|2
|5
|1
|4
|9
|Everton
|15
|11
|12:10
|2
|4
|3
|4
|10
|La Serena
|14
|11
|13:14
|-1
|3
|5
|3
|11
|Palestino
|14
|11
|14:18
|-4
|4
|2
|5
|12
|U. de Concepción
|14
|11
|9:19
|-10
|4
|2
|5
|13
|Audax Italiano
|11
|11
|15:16
|-1
|3
|2
|6
|14
|Cobresal
|10
|11
|17:23
|-6
|3
|1
|7
|15
|U. La Calera
|10
|11
|10:21
|-11
|3
|1
|7
|16
|Dep. Concepción
|8
|11
|8:17
|-9
|2
|2
|7
En síntesis
- Deportes Limache lidera la tabla con 21 puntos, superando a Colo Colo por goles.
- Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Nacional el sábado.
- Everton sumó 15 puntos y subió al noveno puesto tras ganar 3-1 a Cobresal.