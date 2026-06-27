Se desarma O’Higgins de Rancagua: una figura parte a Argentina y otra podría partir a Brasil

El cuadro celeste podría sufrir movimientos importantes en su plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

O’Higgins de Rancagua se mantiene en la décima posición de la Liga de Primera 2026 y ya empieza a mirar lo que será la segunda parte del año, donde también deberá afrontar el repechaje de Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

En ese escenario, el director técnico argentino Lucas Bovaglio sigue de cerca el mercado de fichajes, ya que el plantel podría moverse más de lo esperado en este periodo.

La razón es clara: uno de los jugadores ya tendría su salida encaminada, mientras que otro podría partir en las próximas semanas, lo que abre la puerta a posibles cambios en el plantel celeste.

Benjamín Schamine a Godoy Cruz y Arnaldo Castillo podría ir a Brasil

Según el periodista argentino Juan Esteban Suraci, el mediocampista Benjamín Schamine no seguiría en el club y tendría todo avanzado para sumarse a Godoy Cruz de Argentina.

“Llega en condición de préstamo desde Defensa y Justicia. Viene de jugar en O’Higgins. Fue pedido del DT Pablo De Muner”, escribió en su cuenta de X.

Benjamin Schamine disputó 19 partidos con la camiseta celeste y convirtió tan solo un gol | FOTO: Andres Pina/Photosport

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En paralelo, el delantero Arnaldo Castillo también podría salir, ya que su buen rendimiento lo tiene en la mira de un club de Brasil, de acuerdo a información del reportero Diego Núñez.

“Vendrían con una oferta desde Brasil por el ‘9’ del cuadro celeste”, señaló en la ex red del pajarito azul.

El ariete de 29 años lleva 8 goles en 31 partidos disputados esta temporada | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

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De concretarse ambos movimientos, el Capo de Provincia perdería dos piezas importantes justo en la antesala de la segunda parte de la temporada.

En resumen…